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В Петербурге воют сирены: что это значит и что нужно делать

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© Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

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В Петербурге часто проверяют систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны, но многие ли знают, что делать при реальной угрозе? «Санкт-Петербург.ру» разобрался в типах сигналов и порядке действий.

Когда можно услышать сирену

 

Система оповещения функционирует не только в военное время. Она может предупредить о надвигающемся пожаре, наводнении или другом природном катаклизме. Также никогда не стоит исключать аварию на производстве и выброс ядовитых веществ или радиации.

Любому сигналу оповещения всегда предшествует непрерывный звук электросирены, радиус ее действия в городской местности составляет примерно 400 метров, в сельской – 600 метров. Обычно электросирена включается для плановой проверки системы оповещения, поэтому ее звук знаком всем, но всегда остается вероятность и реальной угрозы. Если действительно произошла чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, то от скорости и точности действий может зависеть ваша жизнь.

Если вы услышали звук сирены, необходимо немедленно включить телевизор на канале «Россия-1» (частота 546 МГц) и радио на станции «Маяк» (107.0 FM) и слушать сообщения компетентных органов. Полученые указания необходимо беспрекословно выполнять. С чем может быть связан звук сирены?

Фото: pixabay.com
 

Химическая и биологическая тревога

 

Сигнал «Химическая тревога» подается с целью предупредить население об аварии с выбросом аварийно-опасных химических веществ. Диспетчер сообщает на каких улицах населению оставаться в квартирах, а где немедленно выходить из зоны заражения в указанных направлениях, взяв документы и деньги.

Если вы остались дома, обязательно загерметизируйте квартиру и вентиляцию, наденьте влажную марлевую повязку, отключите потребители электроэнергии. Сразу после оповещения необходимо защитить кожу от химического заражения с помощью резиновых предметов одежды. Это может быть дождевик, плащ, сапоги и перчатки.

Если вы попали в очаг бактериологического поражения, то можете оказаться в зоне карантина или обсервации для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. В таком случае нужно строго соблюдать требования медицинской службы гражданской обороны, особенно режим питания. В пищу можно употреблять продукты из холодильника или хранившиеся в закрытой таре. Кроме того, пищу и питьевую воду следует обязательно подвергать термической обработке.

Фото: pixabay.com
 

Опасность радиации

 

Сигнал «Радиационная опасность» звучит при обнаружении выброса в воздух радиоактивных веществ из-за техногенной катастрофы на атомной станции или взрыва ядерного заряда. Данный сигнал оповещает население о приближении радиоактивного облака и заражении местности в течение часа. Если существует необходимость, то в сообщение добавляются наименования районов, которым первостепенно угрожает опасность.

В первую очередь при радиационной опасности необходимо защитить органы дыхания и кожу. Воспользуйтесь марлевой маской или самодельной повязкой. Выбирайте одежду с длинными рукавами и воротником. Обязательно наденьте головной убор, перчатки и закрытую обувь. Затем перекройте в квартире воду, газ, выключите электричество и проследуйте в ближайшее убежище. О его местоположении обычно объявляют в сигнале тревоги. Возьмите с собой самое необходимое: документы, непортящиеся продукты, воду, лекарства и предметы личной гигиены.

Фото: pixabay.com
 

Если началась война

 

Последним, самым менее вероятным в мирное время является сигнал «Воздушная тревога». Во время оповещения сигнал будет звучать прерывисто, в отличии от других вариантов, и означает, что появилась угроза авиационной бомбардировки или обстрела ракетными установками.

Если тревога застала вас дома, то срочно отправляйтесь в ближайшее убежище. Возьмите с собой документы, средства индивидуальной защиты, запас воды и продовольствия. Не забудьте отключить потребители электроэнергии, воду, газ. Плотно закройте окна, форточки и вентиляцию, а также упакуйте продукты чтобы защитить их от заражения.

Если сигнал тревоги застал вас на работе, то действуйте согласно плану эвакуации и укройтесь в ближайшем убежище. При его отсутствии используйте овраги, насыпи или ямы. Главное действовать быстро, но спокойно, уверенно и без паники, при этом важно выполнять все указания, которые будут даны.

В ожидании отбоя

 

Если опасность миновала или закончилась, то система оповещений даст соответствующий сигнал. После этого можно вернуться к своим делам, но всегда остается вероятность возвращения тревоги.

В соответствии с рекомендациями МЧС, проверки работоспособности системы оповещения проводятся ежемесячно в определенные дни и время. Информация о проводимых проверках предварительно публикуется в СМИ. 

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