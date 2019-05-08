Что такое eSIM и почему новая технология изменит мир

Чем eSIM отличается от обычной сим-карты?

Встроенные в мобильные устройства сим-карты (Embedded Sim или eSIM) выполняются в виде особого чипа на материнской плате, который припаивается еще на этапе производства техники. Физически он в три раза меньше, чем самая маленькая современная сим-карта – nano-SIM.

При этом новые eSIM имеют такой же модуль идентификации абонента, как и обычные симки. Чтобы получить номер телефона и тарифный план на устройстве нового типа не нужно идти в ближайший офис мобильного оператора. Достаточно скачать его приложение или сканировать QR-код, после чего настройки для пользования сотовой сетью запишутся на чип и можно пользоваться услугами связи. С таким устройством можно использовать сразу несколько разных номеров от разных операторов связи. Плюс, в поездках можно подключаться к местным поставщикам связи, что позволит значительно сэкономить на роуминге.

Из минусов eSIM важно такое: если при поломке устройства обычная сим-карта просто извлекается, то с виртуальной симкой придется повозиться и заново проходить процедуру регистрации и активации чипа. То же самое касается и защиты от слежения: раньше было достаточно вытащить сим-карту и вынуть батарею из телефона. С приходом новых технологий аккумуляторы уже, в основном, стали несъемными, а теперь еще и чип станет невозможно вытащить из устройства.

Фото: computerra.ru

Кому доступна новая технология?

После презентации Apple новых iPhone осенью 2018 года технология eSIM стала широко доступна большинству потребителей в мире. К маю 2019 года в мире уже около 30 операторов, которые предоставляют услуги виртуальной сотовой связи.

Жители России тоже скоро должны получить возможность пользоваться сотовой связью без необходимости идти в магазин за физической сим-картой. Сейчас Минкомсвязи разрабатывает необходимую нормативную базу, отсутствие которой препятствует полноценному старту технологии. Уже к концу 2019 года, возможно, eSIM смогут использовать самые разные гаджеты: от телефонов и ноутбуков, до умных часов и устройств интернета-вещей.

К сожалению, сейчас на российском рынке кроме iPhone последнего поколения официально нет смартфонов, которые поддерживают технологию виртуального оператора. Можно купить за рубежом Google Pixel 3 с поддержкой eSIM, но точно нельзя быть уверенным, что функция будет работать на нем в России. Планшеты, которые поддерживают новый стандарт носителей, на нашем рынке тоже полностью представлены только фирмой Apple. Все iPad, показанные после осени 2018 года, поддерживают eSIM. На мировом рынке есть профессиональный планшет от Microsoft, но в России он тоже вряд ли будет работать. Умные часы, которые официально поставляются в нашу страну, не поддерживают новую технологию.

Пока что статистика довольно печальная, но все может кардинально измениться уже к концу этого года. Производители мобильной техники, например, теперь смогут сами стать операторами, предлагая услуги связи прямо с покупкой телефона. Буквально на днях, 29 апреля, сотовый оператор Tele2 неожиданно внедрил eSIM для общего пользования на территории Москвы, но нельзя сказать как быстро технология станет доступна по всей стране.

Само собой, не все так радужно и просто. Главные операторы сотовой связи боятся увеличения конкуренции в этой сфере, снижения входного барьера для небольших компаний и ценовых войн. В ФСБ также раскритиковали технологию из-за сложностей с применением отечественной криптографии, которую служба всячески пытается узаконить и внедрить на все физические сим-карты.