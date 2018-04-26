Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

Майские праздники начнутся уже совсем скоро, и, по традиции, петербуржцы отправятся на шашлыки, но жителям Северной столицы стоит знать, что закон сильно ограничивает желания отдыхающих. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как без проблем пожарить мясо на открытом воздухе.

Можно ли жарить шашлык во дворе дома?

Законодательство запрещает разведение огня и жарку шашлыков во дворах жилых домов, на детских площадках и так далее.

Разводить костер и ставить мангал можно исключительно в специально отведенных для этого местах, которые находятся на расстоянии 50 метров от жилых зданий. На них обязательно должна находиться емкость с водой либо огнетушитель. Открытый огонь строго запрещен, поэтому вместо дров необходимо использовать уголь. Высота мангала должна быть не меньше 30 см.

Наказание за нарушение закона: порча имущества со значительным ущербом обернется двумя годами исправительных работ, а в отдельных случаях и двумя годами лишения свободы.

Можно ли жарить шашлык на балконе или на крыше?

В этом случае закон не встает на сторону любителей жареного мяса. Открытый огонь в помещении – это статья, которая грозит, как минимум, солидным штрафом. Разжигать огонь на балконе либо крыше запрещено. Мангал на балконе – это тот самый источник огня, близость которого к жилому зданию должна превышать 50 метров.

За нарушение могут оштрафовать на сумму до 420 тыс. рублей. При нанесении материального ущерба, например, соседям или зданию, и при причинении вреда здоровью человека грозит до двух лет лишения свободы. Если разведение огня стало причиной смерти человека – до семи лет лишения свободы.

Законно жарить шашлык на балконе можно только на аэро- или электрогриле, которые разрешены для домашнего использования. Несмотря на это, и в этом случае вы не защищены от претензий соседей.

Фото: pixabay.com

Можно ли жарить шашлык в городском парке или лесу?

Нельзя. Запрещены костры и шашлыки: на участках поврежденного либо выгоревшего леса, в местах рубок, которые не очищены от заготовленной древесины и остатков рубки, на торфяниках и в местах хвойного молодняка, на гарях, на территориях заповедников. Запрещено это делать и под кронами деревьев и в местах, где есть подсохшая трава.

За несоблюдение правил пожарной безопасности грозит штраф от 500 до 5 тыс. рублей. За нанесение порчи лесу могут наказать на сумму до 1 млн 750 тыс. рублей, а в худшем случае – двумя годами исправительных работ. Серьезный же ущерб способен привести все к тем же двум годам лишения свободы.

Под какие статьи можно попасть, жаря шашлык в парке и лесу?

КоАП РФ ст.8.30. За что накажут: уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ. Как накажут: штраф 300-500 рублей для граждан.

КоАП РФ ст.8.29. За что накажут: уничтожение мест обитания животных. Как накажут: штраф 300-500 рублей для граждан.

КоАП РФ ст.8.32 ч.1. За что накажут: нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Как накажут: штраф 1000-3000 рублей для граждан.

КоАП РФ ст.8.32 ч.2. За что накажут: выжигание лесной подстилки, хвороста и пр. на примыкающим к лесам участках. Как накажут: штраф 3000-4000 рублей для граждан.

КоАП РФ ст.8.32 ч.3. За что накажут: нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима. Как накажут: штраф 4000-5000 рублей для граждан.

КоАП РФ ст.8.32 ч.4. За что накажут: нарушение правил пожарной безопасности, которое привело к лесному пожару без причинения тяжкого вреда здоровью человека. Как накажут: штраф 5000 рублей для граждан.

КоАП РФ ст.20.4 ч.1. За что накажут: нарушение требований пожарной безопасности. Как накажут: штраф 2000-3000 рублей для граждан.

КоАП РФ ст.20.4 ч.2. За что накажут: нарушение требований пожарной безопасности при особом противопожарном режиме. Как накажут: штраф 2000-4000 рублей для граждан.

КоАП РФ ст.20.4 ч.6. За что накажут: нарушение правил пожарной безопасности, следствием которого стал пожар и/или нанесение ущерба чужому имуществу, причинение вреда здоровью. Как накажут: штраф 4000-5000 рублей для граждан.

Статья 15 ФЗ-№33. За что накажут: открытый огонь на особо охраняемых территориях. Как накажут: штраф 4000-5000 рублей для граждан.

Фото: pixabay.com

Есть ли в черте Петербурга специальные места для жарки шашлыков?

В городе нет специальных площадок для любителей шашлыков. Общественники не раз предлагали властям Петербурга установить общественные мангалы, чтобы сократить число нарушителей закона, которых не останавливают запреты.

В Смольном считают, что мангалы в парках устанавливать нельзя, поскольку такой отдых принесет только урон – «шашлыки» часто сопровождаются распитием спиртного, порчей газонов, скамеек и урн.

Куда тогда пойти законно жарить шашлык?

Отметить майские праздники и просто хорошо провести время с шашлыками все-таки можно, но только за чертой города на специальных площадках. В таких местах есть все необходимое для приготовления мяса, комфорта и соблюдения правил пожарной безопасности.

«Санкт-Петербург.ру» выбрал несколько удобных и популярных площадкок, куда петербуржцы спокойно могут отправиться на ближайших выходных.

Коркинское озеро

База отдыха, на которой есть специальные места для жарки шашлыков, расположена в 18 километрах от Петербурга у поселка Коркино. Воспользопаться мангалом можно за 500 рублей.

Для отдыхающих на территории базы расположены скамейки и туалеты. При желании за дополнительную плату можно арендовать беседку.

Фото: vk.com/club3031214

База отдыха «Юность»

На базе, расположенной в поселке Лосево в Приозерском районе Ленинградской области, есть несколько площадок для шашлыков, предназначенные для групп отдыхающих.

«Лесная» обойдется в 350 рублей с человека для компании от 10 до 20 человек, «Легион» – в 300 рублей для групп от 30 до 50 человек. Приготовить шашлыки можно не только самому, но и при помощи профессиональных поваров.

На базе есть и другие услуги для хорошего досуга. Желающие могут попасть на скалодром или в тир.

Фото: bazaunost.ru

Сестрорецкий пляж

Жители Северной столицы нередко отправляют на шашлыки на побережье Финского залива в Сестрорецке. Несмотря на полулярность места, оно не оборудовано для приготовления мяса, поэтому все необходимые вещи придется взять с собой.

Фото: sanatoria.ru

База отдыха «Изумрудное озеро»

Отдохнуть со всеми удобствами можно на «Изумрудном озере» неподалеку от Токсово. Петербуржцы могут приготовить шашлыки в различных погодных условиях: открытое пикниковое место будет стоить 300 рублей в час, а беседки и домики - 3-4 тыс. рублей в сутки.

Фото: toksovoizumrud.ru

Медное озеро

Побережье в 15 км от Петербурга по Выборгскому шоссе также пользуется большой популярностью у горожан. Там есть площадки для шашлыков, которыми можно бесплатно воспользоваться.

За деньги можно арендовать коттедж. Петербуржцы отмечают, что несмотря на популярность места, побережье озера довольно широкое, поэтому отдыхающие не мешают друг другу.

Фото: realty.jcat.ru