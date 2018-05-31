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ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

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© Фото: vk.com/ibelievebar

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Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

Сначала о главном. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Открытие мундиаля пройдет в Москве, где сборная России сыграет с Саудовской Аравией. Петербург примет полуфинал турнира, матч за 3 место и четыре матча группового этапа.

В пятницу, 15 июня, на «Зенит-арене» сыграют Иран и Марокко, 19 июня – Россия и Египет, 22 июня – Бразилия и Коста-Рика, 26 июня – Аргентина и Нигерия.

 

 

O'Hooligans

 

По-настоящему дружелюбное заведение ждет вас в самом сердце города – на Большой Конюшенной улице. Естественно, в месте с таким ирландским названием все должно выглядеть канонически: длинная стойка, огромный выбор пива и отличное музыкальное сопровождение.

Здесь у болельщиков принято оставлять сувериры (футбольную атрибутику) и расписывать стены бессмертными высказываниями. Что касается пенного, то в этом баре представлена старая добрая класика – «Гиннесс», «Килкенни», «О’Хара», «Кэфрис», «Ньюкасл», «Бомбардье» и «Басс».

Из закусок Шеф Артем Антипов сторонник кухни-фьюжн – ребрышки и колбаски затмеваются бургером из оленины и острым южноамериканским «Чили карне». Под футбол и стаут прекрасно подходит местный картофель «Айдахо».

Группа «ВКонтакте»

Где: улица Большая Конюшенная, 14

Когдапн-чт 12:00 – 01:00; пт, сб 12:00 – 03:00; вс 12:00 – 01:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей

Фото: vk.com/ohooligans
 

Street Food Bar № 1

 

Street Food Bar № 1 – инновационный спорт-бар, оснащенный передовыми технологиями. Спортивные трансляции здесь можно посмотреть на огромных LED-экранах и LСD-панелях. За звук отвечает мощная акустическая система Dolby Atmos, которая позволяет погрузится в атмосферу и пережить яркие моменты матчей.

В общем, за футбольную картину можно не переживать, как и за качество еды. В стрит-фуд баре №1 посетители чаще всего заказывают сочные хот-доги, барбекю, сэндвичи. Для поедания фирменного гамбургера бармены выдают перчатки.

Совершенно по-новому в этом заведении можно посмотреть на мороженое. Тележку с таким, казалось бы, детским лакомством, катают по всему бару. Правда, и вкусы в нем весьма специфичны: пряности или перец – все будет прекрасно таять во рту и дарить необычные гастрономические впечатления.

Группа «ВКонтакте»

Где: Университетская набережная, 25

Когда: ежедневно с 08:00 – 00:00

Сколько: средний счет – от 1000 до 1500 рублей

Фото: vk.com/1streetfoodbar
 

Lestr Bar

 

Буквально в январе на улице Ленина, что в самом сердце Петроградской стороны, заработал Lestr Bar.  Данное заведение – полномасштабный проект владельца бара «Во все тяжкие» Романа Кремнева и его команды.

Новое заведение бережно переносит заветы Breaking Bad на новую почву. В Lestr Bar представлены более 400 сортов пива со всего мира. Здесь можно увидеть большое разнообразие стаутов, ламбиков, гозе, саур элей и других сортов. Стоимость бокала пива начинается от 170 рублей за бокал.

Кроме того, есть подборка крепкого алкоголя: портвейнов, виски и бурбонов. Основное меню включает классические европейские закуски, теплые салаты и горячие мясные блюда. Оформлением бара занимался сам владелец. К слову, диспенсеры для разливного пива сделаны им вручную из оригинальных огнетушителей.

Что касается трансляций, то с ними здесь полный порядок. Можно посмотреть футбол или хоккей как на телевизоре, так и на огромном экране, куда выводится картинка с проектора.

Группа «ВКонтакте»

Где: улица Ленина, 25

Когда: ежедневно с 13:00 – 02:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: vk.com/lestrbar
 

I Believe

 

Этот спортивный бар расположился недалеко от стадиона «Петровский». Его основали трое друзей, которые увлекались футболом и пивом. Молодые люди хотели создать заведение, куда вечером стекались бы жители соседних домов, а в дни матчей - поклонники одной из самых популярных игр на планете.

Сейчас в «I Believe» подают 10 сортов разливного пива и 60 видов бутылочного. Пивное меню, которое составляют на основе личных предпочтений, постоянно меняется: буквально за месяц работы появилось 4 новых сорта, действуют сезонные предложения. Здесь же можно найти самый дешевый в городе португальский портвейн.

К пиву подают классику – fish&chips и куриные крылышки. Есть и фирменные «лукашки», которые так нравятся вашему покорному слуге. Плюс ко всему, это одно из самых демократичных заведений в городе, где можно вкусно поесть и насладиться игрой любимой команды.

Интерьер заведения отцы-основатели придумали сами, вложив в него минимум средств. Обои нашли дома на антресоли. Антикварные столы, стулья и лампы привезли с финских блошиных рынков, кресла купили на распродаже в гостинице «Москва». Получилось аутентично. 

Группа «ВКонтакте»

Где: Зверинская улица, 2/5

Когда: пн-чт 13:00 – 01:00; пт 13:00 – 03:00; сб 14:00 – 03:00; вс 14:00 – 01:00

Сколько: средний счет – 1000-1500 рублей

Фото: vk.com/ibelievebar
 

Рюмочная «О, Спорт»

 

И еще одно заведение, расположенное недалеко от легендарного стадиона «Петровский». Его открыли друзья Федор Погорелов и Игорь Лядов, стремившиеся передать эстетику советской рюмочной. Однако от пива здесь не отказываются, особо крафтового.

Сейчас доступны четыре разливных сорта и несколько бутылочных, в основном из «Василеостровской пивоварни» и AF Brew. Стоимость кружки начинается от 170 рублей – во столько обойдутся «Жигули» и «Василеостровское белое». Крафтовые сорта отдают по 240–250 рублей, как и в среднем по городу.

Главная особенность спортивных трансляций – живые комментарии. На играх «Зенита» и других значимых спортивных событиях проходят настоящие мастер-классы от лучших комментаторов города – Погорелова, Игоря Евдокимова, Алексея Петровского и Петра Лукашевича.

По понедельникам и вторникам в «О, Спорт» проходит «Что? Где? Когда?» с Михаилом Скипским, а по пятницам здесь играют в «Музыкальный дринк» – барный аналог шоу «Угадай мелодию».

Группа «ВКонтакте»

Где: улица Куйбышева, 26

Когдапн-чт 16:00 – 23:00; пт,сб 16:00 – 04:00; вс 16:00 – 23:00

Сколько: средний счет – 500 рублей

Фото: vk.com/osportbar

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