ЧМ-2018: как воспользоваться бесплатным транспортом?

Бесплатные авиабилеты

Компания «Аэрофлот» устанавливает специальный тариф для экономического класса на перевозку российских болельщиков на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года с участием сборной России. Специальный «тариф болельщика» составит пять рублей за полет в одну сторону с учетом всех такс и сборов. Тариф предполагает и бесплатный провоз багажа – одно багажное место.

Для оформления авиабилета по такому тарифу необходимо иметь российский паспорт, персонифицированную карту зрителя (паспорт болельщика) и билет на матч с участием сборной России. Вылететь за пять рублей можно будет только из городов сети маршрутов «Аэрофлота» внутри РФ в города проведения игр сборной России. Такой же принцип действует на билеты за пять рублей в обратном направлении.

Специальным тарифом можно будет воспользоваться при перелете между городами игр сборной РФ в пределах трех дней от даты игры (до игры – рейсы в город матча, после игры – рейсы из города матча). Перевозка будет осуществляться регулярными рейсами «Аэрофлота» и распространяться на матчи группового этапа в Москве 14 июня, Петербурге 19 июня, Самаре 25 июня, а также на последующие матчи стадии «плей-офф» в случае успешного выступления сборной России. Перевозка в каждом направлении может выполняться как прямым перелетом, так и подразумевать транзит через аэропорт «Шереметьево».

Прием заявок болельщиков на перевозку по специальному тарифу в электронном виде начался 1 января 2018 года фондом «Росконгресс» совместно с автономной некоммерческой организацией «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ». К утру 11 января получено уже более 1100 заявок на бесплатные авиабилеты, пишет ТАСС.

Для того чтобы купить авиабилет за пять рублей, болельщику необходимо заполнить электронную заявку по этой ссылке. Для оформления заявки понадобится паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении для детей до 14 лет; паспорт болельщика, либо подтвержденная заявка на получение карты; билет на матч с участием сборной России, либо подтвержденная заявка на получение билета. Одна заявка оформляется на одно лицо на один полет. При желании прилететь на несколько матчей с участием сборной России необходимо заполнить отдельные заявки на каждый матч для каждого зрителя.

В случае корректности данных, указанных в заявке, после 25 января 2018 года «Росконгресс» отправит болельщику по электронной почте промо-код и ссылку для перехода на специальную страницу сайта «Аэрофлота» для оформления билета по спецтарифу. В случае некорректности данных, указанных в заявке, заявителю будет направлен отказ в получении промо-кода.

Промо-код выдается для покупки билета только в один определенный город проведения игры. Например, промо-код, выданный для покупки перевозки в Москву, нельзя использовать для покупки перевозки в Самару. Промо-код не может быть передан для оформления перевозки другому лицу. Получение промо-кода не гарантирует наличие мест по специальному тарифу на конкретных рейсах.

Более подробную информацию о программе перевозок в ходе Чемпионата мира по футболу можно прочесть на официальном сайте «Аэрофлота».

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

Бесплатные поезда

В города-организаторы в период проведения ЧМ-2018 будут ходить дополнительные поезда, то есть бесплатный проезд будет доступен только с 14 июня по 15 июля. Для перевозки зрителей будет назначено более 500 поездов, которые соединят все 11 городов. На обычных регулярных рейсах билет на футбол не будет давать права рассчитывать на бесплатный проезд.

Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом на поезде, необходимо иметь входной билет на матч или документ, который дает право на получение входного билета на матч, а также паспорт болельщика (FAN ID).

Пассажиры с ограниченными двигательными возможностями также могут воспользоваться правом бесплатного проезда при наличии билета на матчи ЧМ-2018, говорится на сайте 2018god.net. Поезда оснащены специализированными вагонами, предназначенными для передвижения кресел-колясок.

Для того чтобы попасть в такой вагон, пассажир должен предоставить документ, свидетельствующий о необходимости использования кресла-коляски. Дополнительно может потребоваться копия документа, удостоверяющая личность сопровождающего лица.

На сайте Welcome2018 подробно описано, что необходимо сделать, чтобы получить право бесплатного проезда в специальных поездах:

1. Зарегистрироваться на специальном интернет-ресурсе: tickets.transport2018.com.

2. Ввести данные билета на матч: номер билета на матч или номер заявки на билет; FAN ID; дату и время проведения матча; город-организатор, в котором проводится матч.

3. Выбрать маршрут движения дополнительного поезда и место в вагоне, которое будет предложено автоматически интернет-ресурсом на основании введенных данных билета на матч.

После прохождения регистрации и выбора маршрута движения дополнительного поезда и места в вагоне зритель получает сообщение с посадочным купоном на указанную при регистрации электронную почту. В письме содержится подтверждение о предоставлении права бесплатного проезда с указанием всей необходимой информации (место и время отправления/прибытия специального поезда, номер поезда и место в вагоне, перечень документов, необходимых для предъявления при посадке в поезд).

Право бесплатного проезда будет предоставлено по принципу First Come First Served, то есть «кто первый встал, того и тапки».

На посадку в дополнительные бесплатные железнодорожные составы будут допускаться только болельщики с билетом на матч и паспортом болельщика. Оформление бесплатного проезда прекращается за сутки до отправления дополнительного поезда.

Фото: Евгений Одиноков / РИА «Новости»

Бесплатные автобусы и трассы

В городах-организаторах ЧМ-2018 в дни проведения матчей будет организован бесплатный проезд между аэропортами, на городских маршрутах общественного транспорта и на дополнительных бесплатных шаттлах. Для пользования автобусами не нужно никакой дополнительной регистрации – можно просто показать кондуктору паспорт болельщика.

Болельщикам на собственных авто будет обеспечен бесплатный проезд на автомобиле и мотоцикле по платным автодорогам. Действовать такая льгота будет только в дни проведения матчей ЧМ-2018.

Чтобы воспользоваться каждым из бесплатных видов транспорта, обязательно необходим паспорт болельщика (FAN ID). Это прямоугольный ламинированный бланк с фото и личными данными его обладателя. Центр, где можно оформить и получить специальный документ, открылся в Петербурге 7 декабря, он находится по адресу: Литейный проспект, 26. Уже сейчас заявки на выдачу паспортов можно направлять в онлайн-режиме. «Санкт-Петербург.ру» составил подробную инструкцию, как быстро и правильно оформить документ.

Все даты и города, где будут проходить матчи ЧМ-2018, можно посмотреть по этой ссылке.