ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

«Санкт-Петербург.ру» и юристы портала danetnavernoe.com, рассказывают, как получать паспорт болельщика на предстоящий Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Это прямоугольный ламинированный бланк с фото и личными данными его обладателя.

Центр, где можно оформить и получить специальный документ, открылся в Петербурге 7 декабря, он находится по адресу: Литейный проспект, 26. Уже сейчас заявки на выдачу паспортов можно направлять в онлайн-режиме на официальном сайте болельщика.

При этом сначала необходимо заказать билет – при регистрации запроса указывается либо номер билета, либо номер одобренной заявки на его покупку. При запросе можно одновременно указать необходимость почтовой доставки. Также предусмотрена возможность заказа и получения документа в центрах, которые открываются в разных городах России.

Как купить билет на ЧМ-2018

Второй этап продажи билетов уже начался: заявки можно направлять в режиме онлайн с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. Следующий этап продаж планируется весной – с 13 марта по 3 апреля, однако тогда реализация будет вестись в порядке очереди.

Наиболее бюджетными являются билеты на промежуточные матчи группового этапа, их можно приобрести по цене от 1280 рублей. Однако билет еще не гарантирует права посещения матчей.

Как оформить паспорт болельщика

Чтобы начать процесс оформления, следует зарегистрироваться на сайте FAN-ID. Заранее необходимо подготовить:

- бланки билетов или заявки;

- паспорта или иные удостоверения личности: для детей до 14 лет – свидетельства о рождении;

- фото (цветные, на светлом фоне, сделанные за последние полгода, в электронном формате jpg/jpeg, от 420х525 пикселей, весом до 1 Мб).

При оформлении запроса на паспорт потребуется заполнить анкету, где нужно указать имя, фамилию, отчество, пол, гражданство, данные удостоверяющего личность документа, номера заявок на билеты или самих билетов, а также контактные данные: почтовый, электронный адрес, номер мобильного телефона. Кроме того, потребуется согласие на предоставление и обработку персональных данных.

Заявка на паспорт болельщика должна быть одобрена, о чем сообщат по телефону или электронным письмом. Если в выдаче паспорта отказано, попробуйте выяснить причины отказа, и, устранив проблему, обратитесь вновь.

Готовые паспорта можно получить лично в специальных центрах, заказать адресную доставку или получить в почтовом отделении, а иностранцам – в VFS Global или визовых центрах.

Фото: Владимир Астапкович / РИА "Новости"

Какие привилегии предоставляет паспорт болельщика

Помимо того, что это пропуск на стадион, сфера действия паспорта болельщика широка. Организаторы утверждают, что обладатели паспортов смогут пользоваться льготным проездом в поездах при перемещении между городами-участниками ЧМ-2018. В день проведения матча к стадионам можно будет передвигаться по городу на общественном транспорте бесплатно (на такси это не распространяется).

Иностранные граждане, оформившие паспорт болельщика заранее, смогут воспользоваться правом безвизового въезда на территорию России. Все болельщики смогут посещать разнообразные экскурсии, мероприятия, туристические программы, которые будут проходить в поддержку и под эгидой Чемпионата мира.

Основное же предназначение паспорта болельщика – обеспечение безопасности матчей и предварительная проверка болельщиков.

Что обязательно нужно знать о паспорте болельщика

Получить паспорт можно на основании документа, реквизиты которого указывались в заявке-анкете. Этот же документ нужно будет предъявлять в период проведения ЧМ-2018. Если изменился сам документ (например, получен новый паспорт), или изменились личные данные (фамилия), процедуру оформления разрешения болельщику придется начинать заново.

Можно перепоручить заказ и получение пропуска представителю по доверенности, однако она должна быть нотариально заверена. В процессе уполномоченное лицо должно будет предъявлять свой паспорт и доверенность (оригиналы), а также копию паспорта (или заменяющего его документа) от своего доверителя.

Если пропуск оказался утерян или испорчен, его нужно получать по той же схеме, как новый.

Что обязательно нужно знать о ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи, Петербург и Москва.

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Названы соперники России по группе на ЧМ-2018

В Северной столице матчи примет "Зенит-арена" на Крестовском острове, там пройдут матчи группового этапа:

- 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

- 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

- 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

- 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

Кроме того, в Петербурге пройдет один из полуфиналов и игра за третье место ЧМ-2018.