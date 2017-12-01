Названы соперники России по группе на ЧМ-2018

Названы соперники России по группе на Чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Жеребьевка прошла в Государственном Кремлевском дворце вечером 1 декабря, прямую трансляцию вел Первый канал.

Россия попала в группу A, она сыграет с Уругваем, с Египтом и Саудовской Аравией. В церемонии в том числе приняли участие Гордон Бэнкс, Никита Симонян, Диего Форлан, Диего Марадона, Лоран Блан, Кафу, Карлес Пуйоль, а также Фабио Каннаваро.Кроме того, на сцену к ведущим Ивану Урганту и Алсу с кубком ЧМ-2018 вышел рекордсмен по голам в финальных стадиях чемпионатов мира Мирослав Клозе, на счету немца 16 мячей.

Со знаменитыми футболистами успел пообщаться и президент России Владимир Путин, подтверждающую фотографию на своей странице в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Напряженный отборочный этап позади. Страна с нетерпением ждет ЧМ-2018 и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить мастерство и показать настоящий большой футбол. Надеемся, что чемпионат оставит приятное впечатление и у болельщиков. Они не только увидят лидеров мирового футбола, но и познакомятся с нашей культурой и историей, почувствуют наши радушие и открытость.

У болельщиков будет возможность побывать сразу в нескольких регионах страны. То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто приезжал в Россию. Я только что встречался с выдающимися футболистами, благодаря усилиям которых футбол стал популярным. Чемпионат мира станет важнейшим фактором развития как в России, так и по всему миру", - заявил Путин со сцены во время жеребьевки.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи, Петербург и Москва.