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Названы соперники России по группе на ЧМ-2018

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© Фото: Александр Вильф / РИА "Новости"
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    Жеребьевка прошла в Государственном Кремлевском дворце вечером 1 декабря.

    Названы соперники России по группе на Чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Жеребьевка прошла в Государственном Кремлевском дворце вечером 1 декабря, прямую трансляцию вел Первый канал.

    Россия попала в группу A, она сыграет с Уругваем, с Египтом и Саудовской Аравией. В церемонии в том числе приняли участие Гордон Бэнкс, Никита Симонян, Диего Форлан, Диего Марадона, Лоран Блан, Кафу, Карлес Пуйоль, а также Фабио Каннаваро.Кроме того, на сцену к ведущим Ивану Урганту и Алсу с кубком ЧМ-2018 вышел рекордсмен по голам в финальных стадиях чемпионатов мира Мирослав Клозе, на счету немца 16 мячей.

    Со знаменитыми футболистами успел пообщаться и президент России Владимир Путин, подтверждающую фотографию на своей странице в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

    "Напряженный отборочный этап позади. Страна с нетерпением ждет ЧМ-2018 и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить мастерство и показать настоящий большой футбол. Надеемся, что чемпионат оставит приятное впечатление и у болельщиков. Они не только увидят лидеров мирового футбола, но и познакомятся с нашей культурой и историей, почувствуют наши радушие и открытость.

    У болельщиков будет возможность побывать сразу в нескольких регионах страны. То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто приезжал в Россию. Я только что встречался с выдающимися футболистами, благодаря усилиям которых футбол стал популярным. Чемпионат мира станет важнейшим фактором развития как в России, так и по всему миру", - заявил Путин со сцены во время жеребьевки.

    Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи, Петербург и Москва.

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