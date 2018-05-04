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Беспилотникам запретили подниматься в небо над Петербургом во время ЧМ-2018

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Нарушителям грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей, если правила нарушила организация, то ее деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.

На время проведения Чемпионата мира по футболу в Петербурге запретят запускать в небо беспилотники, сообщили в комитете по транспорту. Полеты всех воздушных судов на Северной столицей будут проходить только с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности на мировом первенстве.

Радиус зоны составит 110 километров. Нарушителей правил будут наказывать по административной статье «Нарушение правил использования воздушного пространства». Она предусматривает штраф до 500 тыс. рублей или приостановку деятельности организации на срок до 90 суток.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня о 15 июля в 11 городах России, нашей национальной команде предстоит сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

 

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