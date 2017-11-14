Петербург украсят 57 новогодних елей

К Новому году Петербург украсят 57 искусственных елей. Об этом рассказал глава комитета по печати Сергей Серезлеев.

Самую высокую ель – 25 метров – поставят на Дворцовой площади. В целом новогодние декорации установят по 122 адресам. Украшения появятся на фасадах, деревьях, фонарях, фонтанах, передает «Росбалт».

Невский проспект украсят, как и в прошлом году, в стиле «Зимний сад». Зато изменится оформление Дворцового, Троицкого и Большеохтинского моста. Московский проспект оформят в стиле театра.

В сквере у Казанского собора впервые поставят композицию «Рождественский вертеп». Ее установят по согласованию с епархией.

Всероссийский Дед Мороз приедет в Петербург из Великого Устюга 23 декабря. Он посетит несколько больниц и детских хоспис, рождественскую ярмарку на Пионерской площади и гуляния на Дворцовой.

Ранее власти Петербурга рассказали, что в ночь на 1 января и в ночь на 7 января будет работать метро и некоторые маршруты автобусов. А Невский проспект закроют 31 декабря в девять часов вечера.