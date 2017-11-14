В новогоднюю ночь в Петербурге будут работать автобусы и метро

В новогоднюю ночь в Петербурге будет работать метро и наземный транспорт. Об этом рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.

Общественный транспорт будет работать в ночь на 1 января, а также в ночь на 7 января. Горожане смогут воспользоваться метро или несколькими автобусами маршрутами.

Невский проспект закроют для движения 31 декабря в девять часов вечера. Массовые гуляния в Петербурге пройдут на Дворцовой площади, у Гостиного двора и на Конюшенной улице. В три часа ночи в акватории Невы запустят праздничный фейерверк.