Дед Мороз приедет в Петербург 23 декабря

Всероссийский Дед Мороз приедет из Великого Устюга в Петербург 23 ноября. Об этом на заседании городского правительства рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.

В начале своего визита Дед Мороз посетит больницы и детский хоспис. Затем сказочный герой отправится на Пионерскую площадь, где с 23 декабря по 7 января будет Рождественская ярмарка.

На Дворцовой площади 23 декабря планируются народные гуляния. Среди них – «массовый забег дедов морозов».

В прошлом году петербургские деды морозы и снегурочки устроили велопробег. Около 200 человек проехали от Инженерного сквера до Дворцовой площади.