В лесничествах Ленобласти разрешат бесплатно срубить ель к Новому году

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко внес изменения в постановления правительства, согласно которым срубить елку к Новому году в лесничествах региона можно бесплатно при заключении договора, сообщили в областном комитете по природным ресурсам.

Этот документ определяет порядок заготовки новогодних елей и безвозмездную форму договора, необходимого для вырубки новогоднего дерева. Чтобы срубить елочку к празднику, нужно для начала выбрать, в каком лесном ведомстве это удобнее сделать. Обратившись, придется предъявить документ, удостоверяющий личность, и заключить договор на заготовку елей для новогодних праздников для собственных нужд. И только после этого – срубить зеленую красавицу на указанном в договоре участке.

Лесные участки под заготовку елей для новогодних праздников отведены во всех лесничествах и, соответственно, во всех районах Ленобласти. Адреса и телефоны лесничеств опубликованы на сайте комитета по природным ресурсам.

А вот депутат Госдумы Виталий Милонов выступает против срубленных к Новому году елей. Парламентарий считает, что это формирует у россиян расточительное отношение к родной природе и предлагал вовсе запретить елочные базары. Вместо этого Милонов предлагал брать живые хвойные хотя бы в горшках – чтобы затем высадить в лесу или перед домом.