Милонов хочет запретить в России елочные базары

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает запретить в России елочные базары, сообщили в пресс-службе парламентария.

Милонов указал, что ежегодно перед Новым годом в России появляются "тысячи легальных и полулегальных" елочных базаров. "Без исключения, все это срубленные деревья, которые выбрасываются на помойку после встречи Нового года", - отметил депутат. По его мнению, это вредит экологии и формирует у россиян "расточительное отношение к родной природе".

"Мало того, что купленные ели отправляются в мусор, так и не распроданные елки отправляются на помойки. Сотни тысяч срубленных деревьев, которые могли бы восполнять наши леса и радовать людей находясь в живой природе, бездумно и жестоко уничтожаются", - подчеркнул депутат.

Продаваемые срубленные деревья депутат предложил заменить на живые хвойные в горшках, которые впоследствии можно высадить в лесу. Милонов заметил, что за ту же стоимость вместо срубленной ели можно купить искусственную. "А если кто-то хочет поставить себе в квартиру именно живую елку — пускай покупает себе дерево, у которого будет шанс быть высаженным в лесу или в клумбе перед домом", - сказал Милонов.

Парламентарий собирается внести законопроект на рассмотрение Госдумы. Он считает, что такая мера воспитает в россиянах бережное отношение к экологии, а также увеличит производство искусственных елей в стране.

Елочные базары в Петербурге обычно открываются в 20 числах декабря. В среднем в городе ежегодно работают 40-60 таких точек. Например, в 2016 году деревья к празднику с 20 по 31 декабря продавали 59 елочных базаров.