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Как отметить День святого Валентина в Петербурге: 11 вариантов идеального свидания

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© Фото: kinopoisk.ru

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Каждый год 14 февраля влюбленные дарят друг другу внимание, валентинки и стараются как-то по-особенному провести время вдвоем. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какое свидание точно понравится вашей второй половинке.

Куда лучше пригласить парня или девушку на День святого Валентина? На концерт или балет, в театр или, может, на конную прогулку. Вы можете поехать в загородный отель, устроить праздничную фотосессию или свидание на крыше, покататься на ватрушках. Размышляем, как еще можно отметить День всех влюбленных.

Ужин дома

 

Начнем с простого (и не очень). К ужину в домашней обстановке желательно подойти творчески и все делать вдвоем: сходите в магазин, купите продуктов, вина, сыра, меда и закусок, а затем приготовьте что-нибудь нестандартное.

Свечи, приятная музыка и обмен подарками – замечательный вариант для празднования 14 февраля. Закончить вечер можно в ванной с пеной и ароматическим маслом. Такое возможно только дома! Ну или в спа.

Обязательно посмотрите, как выбрать недорогое и хорошее вино (или игристое вино).

Спа

 

Если вам хочется отдохнуть и расслабиться, то есть несколько вариантов: спа-отель за городом, баня или, например, бассейн (можете сходить в сухой с шариками).

Почитайте про лучшие общественные бани города, открытые бассейны и аквапарки.

Планетарий, дельфинарий, зоопарк

 

Кто откажется поваляться в мягком пуфике и посмотреть на звездное небо в столько романтичную дату? В Петербурге всего два планетария. Подробно о них – в этой статье.

Только имейте в виду, что заказывать билеты придется заранее.

Ленинградский зоопарк частенько представляет романтические маршруты в День всех влюбленных. В 2018-м посетителям предлагали познакомиться с историями любви 14 пар, среди которых были пары бакланов, журавлей и сов.

Фото: Ковалев Петр / ТАСС
 

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Поход в бар

 

В баре совсем не обязательно пить алкоголь. Как вариант, можете обратить внимание на топ-5 мест Петербурга, где подают прохладительные безалкогольные коктейли. Для любителей необычного пива есть свой топ-5, а для тех, кто предпочитает яблочный сидр – свой.

В феврале 2019-го в Северной столице морозов быть не должно, однако пряный глинтвейн актуален круглый год. Посмотрите, где его подают в Петербурге.

Если хотите ребрышек, выбирайте среди этих мест.

Кафе или ресторан

 

Отметить День святого Валентина можно в ресторане с просторной террасой или чарующим видом на город. Можете выбрать один из ресторанов «для настоящих романтиков» или с камином.

Утром вместе встретьте рассвет (если не уснете). 15 февраля солнце встанет примерно в 8:40.

Каток

 

Сезон еще не закончился, надо пользоваться! Самый лучший вариант – каток под открытым небом. В городе на Неве есть несколько таких мест.

Запасайтесь терпением, потому что людей 14 февраля там (везде) будет много.

Фото: Unsplash / Ali Yahya
 

Прогулка в парке

 

Просто, но со вкусом. Можно захватить с собой термос с чаем и какие-нибудь угощения. Для первого свидания вариант идеальный.

Вот 5 парков с бесплатным входом зимой.

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Путешествие

 

Спонтанная поездка куда-либо – это всегда адреналин и всплеск положительных эмоций. Если не хотите сильно тратиться, посмотрите подборку о 10 европейских городах, куда можно слетать из Петербурга всего за несколько тысяч рублей.

Фото: Unsplash / Clem Onojeghuo
 

Поход в кино

 

Кино можно посмотреть и дома. Это отличный способ снять стресс. Приготовьте какао (не забудьте про маршмэллоу), запаситесь попкорном.  

Если такой вариант не подходит, то вот вам на выбор несколько необычных мест, где можно посмотреть фильм в Петербурге.

Чего-нибудь сладкого

 

Приготовьте тортик, либо отведите своего любимого человека в место, где подают необычные десерты (мороженое с чесноком, суп из ягод, чизкейк из сыра). Такое свидание точно его удивит. Вот 5 подобных заведений.

Любите поиграть?

 

Можете провести время в компании друзей за настольной игрой или сходить в развлекательный центр с игровыми автоматами.

Для любителей спорта или подвижных игр подойдут квесты (в Петербурге их море), лазертаг и пейнтбол.

Фото: Unsplash / Mandy von Stahl

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