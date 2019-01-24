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Все цвета радуги: где в Петербурге найти сухие бассейны с шариками

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© Фото: bm5spb.ru

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Поход с компанией или детьми в бассейн с шариками – это весело и недорого. Вы можете проверить сами. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает про этот способ отдыха и приводит пару мест Северной столицы, где шариков в бассейнах больше всего.

Неужели яма с шарами может быть кому-то интересна? Может! Более того, бассейны с шариками используют и в лечебных целях – в качестве элементов трудотерапии для детей с расстройствами аутистического спектра. Ученые считают, что такие игры помогают детям улучшить сенсорную интеграцию и осязание, а также поднимают настроение.

Первая подобная конструкция появилась более 40 лет назад в океанариуме Sea World в Сан-Диего, США. Автором проекта стал Эрик МакМиллан. С тех пор такие бассейны начали ставить на детских площадках в торговых центрах по всему миру. Отличное развлечение, которое отвлекает малышей, пока их родители ходят за покупками или, например, находятся на деловой встрече.

В США, кстати, сухие бассейны – герои «страшилок» и народных легенд. Некоторые считают, что среди шаров встречаются ядовитые змеи или отравленные медицинские иглы. Однако в реальности с подобными вещами никто не сталкивался.

Если вы решили посетить этот аттракцион с детьми, то (понятное дело) следите за ними или оставляйте под присмотром аниматора. Проверьте только, чтобы стенки бассейна были обиты мягким материалом, а шарики были легкими (они везде такие: полые и сделаны из тонкого пластика, чтобы уменьшить вероятность удушения забравшихся вглубь детей).

Главное помните, что это обычное развлечение, и чрезмерно волноваться не стоит. Да, вероятность получить травму здесь есть. Но она есть везде.

В Петербурге крупных бассейнов с шариками еще недавно было три штуки. К сожалению, H2Ball теперь работает только в Москве. Рассказываем еще про два интересных проекта.

 

Big Funny

 

На Малой Морской улице расположились три необычных места: музей рекордов и фактов, фотозона с гигантскими сладостями и огромный сухой бассейн с более 400 тыс. шариками. Создатели пространства заявляют, что у них он самый крупный в мире.

Здесь можно полетать на качелях, попрыгать с тарзанки, полежать в гамаке или устроить с друзьями битву на надувных палках-стучалках.

В отзывах люди пишут, что дети после такого похода дома будут спокойными и довольными.

Официальная группа во «ВКонтакте»

Где: ТРК «Адмирал», 3 этаж (Малая Морская ул., 4/1) / метро «Адмиралтейская»

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: от 400 рублей

 

Фото: bm5spb.ru
 

Bubble Dreams

 

Большой сухой бассейн с шариками, в котором можно снять стресс и с удовольствием провести время находится под крышей комплекса «Нептун» на Обводном.

Помещение с бассейном сдается под корпоративы, вечеринки или детские праздники (и не очень дорого). Есть возможность нанять аниматоров или устроить необычную фотосессию.

Официальная группа во «ВКонтакте»

Где: МДЦ «Нептун» (наб. Обводного канала, 93а, офис 51) / метро «Пушкинская»

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: в будни – 400 рублей за 30 минут, в выходные – 500 рублей за 30 минут

Фото: vk.com/bbbldrms
 

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