Топ-5 общественных бань Петербурга

Ямские бани

Бани на улице Достоевского считаются одними из старейших в Петербурге. Их основали в середине XIX века.

«Стены наших бань помнят Ленина, Достоевского, Мусоргского. В наших банях отмывали знаменитого Левшу», – отметили в руководстве комплекса.

Здесь есть множество классов бань, в том числе женский, мужской, люкс и индивидуальный. Посетители также могут отправиться в магазин сопутствующих товаров или посидеть в баре, где показывают спортивные передачи и подают пиво, бургеры и другие блюда.

Официальный сайт

Где: улица Достоевского, 9А

Сколько: от 360 рублей за два часа

Фото: Instagram / @innacherkasova80

Мытнинские бани

Главный конкурент Ямских бань за звание самых старых в Петербурге – Мытнинские бани. Их возвели в 90-е годы позапрошлого века.

В комплексе на Мытнинской улице пар создают только с помощью дров. Руководство бань предлагает березовые и дубовые веники, а также бассейны с прохладной водой.

На выбор посетителей есть номера люкс, обычные парные или отдельные кабинки. В определенные дни и часы действуют льготы.

Официальный сайт

Где: Мытнинская улица, 17-19

Сколько: от 300 рублей в час

Фото: vk.com/shirkov_ilya

Круглые бани

Баня в районе площади Мужества расположена в здании, построенном по проекту архитектора А. С. Никольского. Комплекс признал памятником регионального значения.

Здесь работает турецкая баня, русские парные, финская сауна, а в теплое время года – бассейн под открытым небом. Поесть или выпить кофе можно в местном кафе.

Бани состоят из трех отделений – мини-люкса и двух люксов. Посетители могут взять на прокат простынь, тапки или шапку.

Официальный сайт

Где: улица Карбышева, 29А

Сколько: от 400 рублей в час

Фото: batbani.ru

Дегтярные бани

Комплекс на Дегтярной улице состоит из четырех независимых отделений. Здесь сочетаются современный комфорт и старые банные традиции.

Посетителям предлагают русскую баню, хамам, ароматные веники и бассейн с прохладной водой. При желании можно сходить на расслабляющий массаж.

При учреждении работает ресторан русской кухни «Банщики». В нем подают лосось, оладьи, каши, колбасы и даже соленья.

Официальный сайт

Где: Дегтярная улица, 1

Сколько: от 1300 рублей за два часа

Фото: vk.com/degtbanya

Воронежские бани

Историческое место в настоящее время известно как банный комплекс «Водолей». Он работает с 1937 года.

В банях неподалеку от станции метро «Лиговский проспект» есть люкс-отделения, общая парная и девять индивидуальных номеров. На первом этаже работают маникюрный кабинет и парикмахерская.

В «Водолее» действуют большие скидки для представителей льготных категорий. Например, полуторачасовой сеанс в будний день обойдется всего лишь в 25 рублей.

Официальный сайт

Где: Воронежская улица, 6-8

Сколько: от 200 рублей за полтора часа

Фото: vk.com/banyavodoleyspb