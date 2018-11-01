  • 1 Ноябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 14:21 65.6887  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 14:21 74.7017  
Нефть($) 01.11.2018 74.29 2.54
Нефть(p) 01.11.2018 4918.85 +224.65

Домашний уют: кафе и рестораны Петербурга с каминами

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно провести уютный вечер перед камином.

Dickens

 

В одном здании на Фонтанке рядом с Обуховским мостом открыты два заведения – паб Dickens и ресторан «Альбион Диккенс». Полюбоваться камином можно в банкетном зале.

Ресторан подходит для банкетов или приятного вечера в компании любимого человека. Зал выполнен в викторианском стиле, строгость которого сочетается с домашним уютом.

В пабе представлено большое количество разливного пива и крепкого алкоголя. В Dickens подают классический английский завтрак, холодные закуски и стейки.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 108

Когда: с воскресенья по вторник с 12:00 до 01:00, в среду и четверг с 12:00 до 02:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 03:00

Сколько: средний счет – 1500 рублей

Фото: restoclub.ru
 

«Амадеус»

 

Ресторан у станции метро «Чернышевская» предназначен для проведения свадеб, фуршетов и других мероприятий. Он разделен на два зала, один из которых оснащен камином.

Помещение оформлено в стиле загородного домика или лофта, оно рассчитано на 30 человек. Зал, в отличие от первого, больше подходит для уютной и романтичной обстановки – деревянная мебель, кованые люстры и настоящий огонь сделают любой вечер особенным.

Меню составлено из нескольких категорий, предназначенных для разных целей. По желанию можно выбрать блюда от шеф-повара или заказать десерты.

Официальный сайт

Где: Кирочная улица, 26Б

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1200 рублей

Фото: vk.com/amadeusrestoran
 

Mr. Gron

 

Ресторан в отеле неподалеку от «Технологического института» предлагает посетителям классические блюда, выполненные в авторском стиле. Например, рыбу подают с соусом из креветок и бекона.

Уют в Mr. Gron создает не только камин. В ресторане есть множество удобных уголков с диванами и клетчатыми стульями, а при желании можно взять плед.

Официальный сайт

Где: Батайский переулок, 3

Когда: с понедельника по пятницу с 12:00 до 23:00, в субботу и воскресенье с 13:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1700 рублей

Фото: restoclub.ru
 

«Латтерия»

 

Создатели небольшого кафе на улице Маяковского считают, что важнее кофе могут быть только люди. Для приготовления напитков здесь используют зерна повышенного качества.

Посетители могут выбрать латте с шоколадом и кокосом или лаймом и базиликов, кофе с молоком или двойной эспрессо. Справиться с голодом поможет омлет-киш с курой и шпинатом или сэндвич с ветчиной и беконом.

Оформление «Латтерии» выполнено в минималистичном скандинавском стиле. Камин декоративный, но в него нередко ставят свечи для уютной атмосферы.

Официальная страница

Где: улица Маяковского, 16

Когда: с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00

Сколько: средний счет – 500 рублей

Фото: vk.com/latteriaspb
 

«Государь»

 

В «Государе» постарались воссоздать атмосферу времен Петра Великого. Интерьеры ресторана выполнены в традициях старины, где нашлось место и морской тематике.

Гости могут разместиться на двух этажах. Отдохнуть отдельно от остальных посетителей можно в VIP-кабинете или в Царской ложе.

Меню представлено русской и европейской кухнями. Блюда готовят по рецептам старинных кулинарных книг. Также в «Государе» готовят на заказ торты и выпечку.

Официальный сайт

Где: Большой Сампсониевский проспект, 32

Когда: ежедневно с 12:00 до 22:00

Сколько: средний счет – 1500 рублей
Фото: Instagram / @gosudarrestoran
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Домашний уют: кафе и рестораны Петербурга с каминами

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно провести уютный вечер перед камином.

    читать далее →

    Бесплатно в Петербурге: пять мест, где послушать классическую музыку

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку «секретных» мест Северной столицы, которые стоит записать, если вы хотите насладиться произведениями классиков бесплатно.

    читать далее →

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram