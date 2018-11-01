Домашний уют: кафе и рестораны Петербурга с каминами

Dickens

В одном здании на Фонтанке рядом с Обуховским мостом открыты два заведения – паб Dickens и ресторан «Альбион Диккенс». Полюбоваться камином можно в банкетном зале.

Ресторан подходит для банкетов или приятного вечера в компании любимого человека. Зал выполнен в викторианском стиле, строгость которого сочетается с домашним уютом.

В пабе представлено большое количество разливного пива и крепкого алкоголя. В Dickens подают классический английский завтрак, холодные закуски и стейки.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 108

Когда: с воскресенья по вторник с 12:00 до 01:00, в среду и четверг с 12:00 до 02:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 03:00

Сколько: средний счет – 1500 рублей

Фото: restoclub.ru

«Амадеус»

Ресторан у станции метро «Чернышевская» предназначен для проведения свадеб, фуршетов и других мероприятий. Он разделен на два зала, один из которых оснащен камином.

Помещение оформлено в стиле загородного домика или лофта, оно рассчитано на 30 человек. Зал, в отличие от первого, больше подходит для уютной и романтичной обстановки – деревянная мебель, кованые люстры и настоящий огонь сделают любой вечер особенным.

Меню составлено из нескольких категорий, предназначенных для разных целей. По желанию можно выбрать блюда от шеф-повара или заказать десерты.

Официальный сайт

Где: Кирочная улица, 26Б

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1200 рублей

Фото: vk.com/amadeusrestoran

Mr. Gron

Ресторан в отеле неподалеку от «Технологического института» предлагает посетителям классические блюда, выполненные в авторском стиле. Например, рыбу подают с соусом из креветок и бекона.

Уют в Mr. Gron создает не только камин. В ресторане есть множество удобных уголков с диванами и клетчатыми стульями, а при желании можно взять плед.

Официальный сайт

Где: Батайский переулок, 3

Когда: с понедельника по пятницу с 12:00 до 23:00, в субботу и воскресенье с 13:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1700 рублей

Фото: restoclub.ru

«Латтерия»

Создатели небольшого кафе на улице Маяковского считают, что важнее кофе могут быть только люди. Для приготовления напитков здесь используют зерна повышенного качества.

Посетители могут выбрать латте с шоколадом и кокосом или лаймом и базиликов, кофе с молоком или двойной эспрессо. Справиться с голодом поможет омлет-киш с курой и шпинатом или сэндвич с ветчиной и беконом.

Оформление «Латтерии» выполнено в минималистичном скандинавском стиле. Камин декоративный, но в него нередко ставят свечи для уютной атмосферы.

Официальная страница

Где: улица Маяковского, 16

Когда: с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00

Сколько: средний счет – 500 рублей

Фото: vk.com/latteriaspb

«Государь»

В «Государе» постарались воссоздать атмосферу времен Петра Великого. Интерьеры ресторана выполнены в традициях старины, где нашлось место и морской тематике.

Гости могут разместиться на двух этажах. Отдохнуть отдельно от остальных посетителей можно в VIP-кабинете или в Царской ложе.

Меню представлено русской и европейской кухнями. Блюда готовят по рецептам старинных кулинарных книг. Также в «Государе» готовят на заказ торты и выпечку.

Официальный сайт

Где: Большой Сампсониевский проспект, 32

Когда: ежедневно с 12:00 до 22:00

Сколько: средний счет – 1500 рублей

Фото: Instagram / @gosudarrestoran