Яблочный дух: топ-5 заведений Петербурга, где наливают освежающий сидр

«Сидрерия на Моховой»

Данное заведение уже считается культовым. Оно может порадовать обширным выбором сортов сидра из разных стран, среди которых: Франция, Бельгия, Испания, Англия, Швеция, Эстония и Россия. Гостям заведения могут предложить как разливной сидр, так и более ста сортов бутылочного.

В «Сидрерии» найдется сидр на любой вкус – от популярного отечественного St. Anton с грушей и барбарисом и карамельного Brothers до редких бутылочных сортов, которые поставляют совсем небольшими партиями.

Цены стартуют от 200 рублей за разливной и от 150 рублей за бутылочный сидр. В меню представлены не только закуски, но и большой выбор горячего, супов и салатов, с 12:00 до 18:00 в заведении можно сытно пообедать.

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Где: улица Моховая, 30

Режим работы: с воскресенья по четверг с 12:00 до 01:00; в пятницу и субботу с 12:00 до 03:00

Средний чек: от 500 до 700 рублей

Фото: vk.com/sidreria

«Сидр и Нэнси»

«Сидр и Нэнси» – не единственное место в городе, где можно перепробовать огромную коллекцию сортов освежающего напитка, но точно одна из самых интересных сидрерий в духе 1970-х годов, где этот напиток льется рекой, и кормят вкусно.

Создатели собрали богатую коллекцию, которая включает почти сотню его видов, приготовленных по разнообразным рецептам из разных уголков мира. Около 70 сортов запечатаны в бутылки. Еще десяток – разливные.

Есть редкие сорта крафтовых пивоварен и классика: отечественная (вроде «Василеостровского») и зарубежная (подают бретонский сидр «Керисак»). Яблочный дух тут стоит повсюду: ароматы приторных плодов наполняют пространство, так что кажется, будто бы яблоня, изображенная на стене, действительно цветет.

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Где: улица Некрасова, 28

Режим работы: с понедельник по четверг с 17:00 до 01:00; с пятницы по воскресенье с 16:00 до 02:00

Средний чек: 800-1000 рублей

Фото: vk.com/ciderandnancy

«Сидрерия на Мойке»

Заведение открыла команда, создавшая популярные «Сидрерию» на Моховой и бар «Цветочки» на Рубинштейна. В интерьере Сидрерии на Мойке много отреставрированной ретромебели, пианино «Красный октябрь» золотой серии и выполненная на заказ барная стойка из натурального камня.

Бар может порадовать большой коллекцией сидров и дистиллятов, «русскими тапасами» и гриль-меню на открытом огне. Разливной сидр здесь стоит от 110 до 350 рублей, а настойки – 170 рублей.

Закусить можно классическими европейскими блюдами и блюдами на гриле. В частности, сморребродами и хумусом. Основное блюдо заведения – луковый чатни в дуэте со фланк-стейком, судака в компании каши из птитима и печеных овощей, а также бейглы и сэндвичи.

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Где: набережная реки Мойки, 67

Режим работы: с 12:00 до 03:00

Средний чек: от 1000 до 2000 рублей

Фото: vk.com/othercider_opening

«Фартук»

Славный кафе-бар на Рубинштейна: мягкое освещение, деревянные столики и непринужденно болтающие посетители. Тут, по словам совладельца, все атмосферно, просто и адекватно, в позитивном смысле этого слова.

Здесь можно выпить французский Kerisac Brut или Kerisac Traditionnel на розлив или бутылочный, а для любителей полусладкого сидра подойдет черносмородиновый или грушевый St. Anton российского производства.

Цена на драфт начинается от 230 рублей, а на бутылочное – от 750. Стоит отметить, что к сидру в заведении можно выбрать множество различных закусок, к примеру: сыры, хумус или киш с беконом и моцареллой.

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Где: улица Рубинштейна, 15-17

Режим работы: с воскресенья по четверг с 10:00 до 00:00; в пятницу и субботу с 10:00 до 02:00

Средний чек: от 700 до 1000 рублей

Фото: vk.com/othercider_opening

«Пивная карта»

Идут в «Пивную карту» прежде всего за разнообразием и редкими сортами пива и сидра, здесь их около четырехсот. На сегодня представлены два испанских, 12–16 сортов французского, 6–10 британских марок сидра.

Пиво и сидр поставляются в бар из многих стран мира. Выбираются только самые лучшие и известные сорта данных напитков. Бар «Пивная карта» также славится демократичными ценами, простой уютной атмосферой и высоким европейским уровнем обслуживания.

Еды в «Пивной карте» нет, только закуски – орешки и бастурма. Периодически здесь проходят лекции ведущих зарубежных пивоваров и пивных сомелье.

Официальный сайт

Где: улица Восстания, 55

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00

Средний чек: цена бокала пива от 145 до 345 рублей