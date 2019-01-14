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Топ-5 парков Петербурга с бесплатным входом зимой

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© Фото: Instagram / @elinabatori

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«Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие парки Северной столицы, за посещение которых в зимний сезон не берут плату.

Петергоф

 

Известный на весь мир Нижний парк Петергофа, где находится каскад фонтанов, продолжает работать и зимой. Струй воды вы не увидите, зато сможете бесплатно пройтись по лестницам и аллеям.

Также не получится полюбоваться скульптурами, которые до наступления тепла накрыли защитными коробами. Тем не менее красота Петергофа раскрывается по-новому благодаря снегу.

Зимний сезон в государственном музее-заповеднике продлится до 26 апреля. После этого в Петергофе вновь начнет работать фонтаны.

Официальный сайт

Когда: ежедневно с 09:00 до 19:00

Фото: Instagram / @kimyang314
 

Екатерининский парк

 

Главный парк музея-заповедника «Царское село» также предлагает бесплатный вход в зимнее время.

Парк разделен на две части: Старый сад и Английский парк. По легенде, первую территорию основал Петр Великий.

Попасть бесплатно в Екатерининский парк можно до 27 апреля. При желании можно посетить Екатерининский дворец или другие части исторического комплекса.

Официальный сайт

Когда: ежедневно с 07:00 до 21:00
Фото: Instagram / @lau_carbonari, @rudya_bake
 

Гатчинский парк

 

Бесплатно прогуляться по Гатчинскому парку можно не только зимой, но и летом. Однако морозный воздух и снег совсем не портят впечатления от местной природы.

В парке расположен Гатчинский дворец, построенный во второй половине XVIII века. Вход в него платный.

На сайте парка есть интерактивная карта, которая помогает познакомиться с маршрутами для прогулок и достопримечательностями.

Официальный сайт

Когда: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, санитарный день – первый вторник месяца
Фото: Instagram / @santhes_art, @remintubere
 

Ораниенбаум

 

Ансамбль на побережье Финского залива находится в Ломоносове. Ораниенбаум был основан в 1711 году Александром Меншиковым.

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Зимой в парке можно полюбоваться замерзшим прудом, Меншиковским дворцом или другими достопримечательностями. В комплексе также работают несколько музеев, часть которых нельзя посетить в холодное время года.

Официальный сайт

Когда: ежедневно с 09:00 до 19:00
Фото: Instagram / @katerinamishchenko0910, @_hedgehog1__
 

Александровский парк

 

Александровский парк, как и Екатерининский, находится в Пушкине. Это часть музея-заповедника «Царское село».

Зимой в парке не так много туристов, поэтому есть возможность насладиться природой практически в одиночестве. На территории парка стоят дворцы, павильоны и другие исторические сооружения.

Официальный сайт

Когда: ежедневно с 07:00 до 21:00
Фото: Instagram / @nadyabur
 

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