Ораниенбаум признали музеем года в России

Победителем российского профессионального конкурса «Музейный Олимп» стал дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Ораниенбаум признали музеем года. В номинации «Выставка года» победил проект «Вдохновение в красных тонах» Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

«Музейным неформатом» эксперты признали фестиваль «Ночь света в Гатчине», а экспозицией года – новую коллекцию Музея хлеба.

«Жюри десятого «Музейного Олимпа», в которое входят руководители крупнейших федеральных и городских музеев, а также ведущие эксперты в области музейного дела, рассмотрело 75 заявок, поданных от 36 организаций», – добавили в комитете по культуре.