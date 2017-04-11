Петербург для взрослых: эротические музеи, кафе и квесты

Кафе «Саквояж беременной шпионки»

Ресторан-аттракцион, где игра с посетителем начинается от интерьера и заканчивается названием блюд. «Саквояж» напоминает штаб-квартиру шпиона, увешанную снимками «жертв» и подозреваемых, отпечатками пальцев, фотографиями, на которых запечатлены следственные эксперименты и древние пытки. Порой из стен даже лезут части человеческих тел.

Везде разбросаны шпионские штучки, а некоторые столики представляют собой гробики. Также под одним из столов вы сможете найти гипсовый бюст вождя пролетариата, грозно поглядывающего на посетителей. Бар более похож на пыточную с цепями и другими внушительными агрегатами для ведения «переговоров».

Кроме страшных шпионских залов, есть зал в красном цвете с эротическими фотографиями и эскизами - это место просто предназначено для более приватных бесед. В интерьере дизайнеры ресторана не выходят за рамки приличий, все в пределах дозволенного.

Здесь можно заказать блюда европейской и русской кухни. Например, говяжий язык называется здесь «Стукач МУ», говяжий стейк с соусом деми-гласс – «Киллер», куриное филе в сливках – «Подзаборная курица», стейк из осетрины – «Конфискат», креветки - «Морские тараканы».

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: улица Большая Конюшенная, 17

Когда: с понедельника по четверг с 11 утра до часу ночи, в пятницу и субботу с 12 дня до двух ночи, в воскресенье с 12 дня до часу ночи

Стоимость: средний счет без напитков - 900 рублей

Фото: vk.com/club412826

Музей эротики «МузЭрос»

Один из самых крупных музеев эротики в мире. В данный момент, 11 апреля 2017 года, он временно закрыт для переезда на новый адрес. Несмотря на это, в музее вас будут ждать все те же залы и экспозиции.

В Зале эротической культуры вы сможете ознакомиться с экспонатами со всего света в Историческом зале убедитесь в целостности человека и эротизма, в Современном зале увидите то, что никогда не увидели бы в секс-шопах, ну а в 3D Мультимедиа зале вам преподнесут информацию об эротическом искусстве с помощью новейших технологий.

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В Музее эротики «МузЭрос» есть даже свой читальный зал и супермаркет «Розовый кролик», кроме того, возможно посещение мастер-классов и выставок по абонементу. Строго для совершеннолетних! Стоимость посещения музея: основной билет – 490 рублей, абонемент на месяц – 1990 рублей. Музей работает круглосуточно. Экскурсии проводятся с 11 до 23 часов.

В Петербурге до недавнего времени работали еще два музея эротики: Музей эротики Центра простатологии, а также Точка G, сейчас они закрыты, однако Точку G можно посетить в Москве на Новом Арбате, 15.

Официальный сайт

Где: Лиговский проспект, 43/45 (скоро открытие по новому адресу)

Когда: круглосуточно

Стоимость: от 490 рублей, строго 18+

Фото: Geometria.ru

Эротический гипермаркет, музей и лекторий

Основатели сети «Розовый кролик» открыли эротический супермаркет с музеем интимной тематики и кабинетом сексолога. Консультация предоставляется бесплатно, а в последние числа месяца все желающие могут посетить открытые лекции.

Гипермаркет самообслуживания предоставляет покупателям каталог из более чем пяти тыс. наименований игрушек, костюмов, подарков, средств по уходу за телом и парфюмерии. При музее также действует магазин эротического искусства, где наиболее понравившиеся экспонаты можно приобрети в частные коллекции.

В коллекцию музея вошли в том числе экспонаты из личного собрания основателей сети «Розовый кролик». В ней больше тысячи объектов, которые привозили из путешествий по миру. С 23 часов центральный вход закрыт, выставлена информационная стрелка. Открыт для покупателей крайний левый вход с фасада здания. Подробнее о гипермаркете можно узнать по телефону: 8 (911) 999-29-25.

Официальный сайт

Где: ТЦ «Эврика», улица Седова, 11, второй этаж

Когда: круглосуточно

Стоимость: бесплатно, строго 18+

Фото: Валентин Беликов / dp.ru

Интерактивный спектакль «Квартал красных фонарей»

Пикантная история с долей здорового юмора и множеством сюрпризов, горячая и смелая постановка, в которой нет ни грамма пошлости, позволит зрителям заново открыть для себя понятие «эротика», а заодно - поучаствовать в необычном приключении.

Участники спектакля перевоплотятся в туристов, которые исследуют легендарный Квартал красных фонарей в Амстердаме. Рядовая экскурсия заканчивается неожиданно: гости заперты в магазине, ассортимент которого полон странных и интригующих вещей. Выбраться из ловушки им поможет находчивость, чувство юмора и загадочный проводник в обличье очаровательной незнакомки.

Официальный сайт



Где: Театр iLocked - Гороховая улица, 32

Когда: ежедневно с 11 утра до часу или двух ночи

Стоимость: до 1000 рублей, строго 18+

Фото: ilocked.ru

Квест «Комната порока»

Создатели квеста, компания «Квестум», называют его «коктейлем из непревзойденных головоломок и пикантного сюжета». Светские рауты - отличное место для того, чтобы познакомиться с интересными людьми, так вы думали раньше. В центре сюжета Лана и Алекс, которые очаровали вас своим остроумием и прельстили влиянием.

Отказываться от чашечки кофе у них дома было бы просто невежливо. Кто бы мог подумать, что вы интересуете парочку не только как собеседник, а в подвале у них вместо дорогих вин припрятана «тайная комната» в духе «50 оттенков серого», из которой вам предстоит скрыться прежде, чем случится нечто неминуемое.

Официальный сайт

Где: «Квестум» - улица Кирилловская, 22

Когда: ежедневно с 12 дня до нуля часов

Стоимость: дор 1000 рублей, строго 18+

Фото: «Квестум»