Глинтвейн: пять лучших мест в Петербурге

Кафе Zoom

В барной карте кафе Zoom есть глинтвейн двух видов: красный и белый. Его здесь готовят с фруктами и медом. Возьмите вкусный десерт, настольные игры или интересную книгу из библиотеки кафе, и чудесный вечер в теплой обстановке вам обеспечен.

Официальный сайт

Сколько: безалкогольный – 180 рублей, алкогольный – 240 рублей

Где: Гороховая, 22 (метро «Сенная»)

Когда: с понедельника по субботу с 09:00 до 24:00, в воскресенье с 13:00 до 24:00

Фото: vk.com/zoom_cafe

Las Torres

Настоящий островок счастья в сером дождливом Петербурге – испанская таверна Las Torres. Сюда приходят за испанской паэльей, вкусными морепродуктами, звуком гитар и топотом от фламенко.

На стенах все ярко – афиши корриды, испанские узоры, костюмы тореадоров, гроздья чеснока и винограда.

Официальный сайт

Сколько: безалкогольный – 210 рублей, алкогольный – от 400 рублей

Где: Невский пр., 53 (метро «Маяковская»)

Когда: ежедневно с 12:00 до последнего гостя

Фото: vk.com/lastorres

Do Immigration

Уютный бар со свойской атмосферой и недорогим качественным вином, что скрыт от глаз прохожих за петербургскими арками в районе улицы Восстания. Здесь наливают качественное вино по демократичным ценам и варят глинтвейн с розмариновым сиропом и уймой пряностей, который согреет в морозную погоду.

Официальная группа во «ВКонтакте»

Сколько: от 200 рублей

Где: Восстания, 24 (метро «Площадь Восстания» и «Чернышевская»)

Когда: с воскресенья по четверг с 18:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 18:00 до 03:00

Фото: inyourpocket.com

«Чердак Художника»

Уютный и видовой фондю-бар «Чердак художника» разместился под самой крышей галереи «Стекло Росвуздизайн». Из окон открываются удивительные виды: крыши Петербурга, набережная канала Грибоедова, мост с грифонами.

В одном из двух залов можно наблюдать выставку картин современных художников. Дизайн прост, но тем не менее уютен, благодаря светлым залам и огонькам на окнах.

Официальный сайт

Сколько: алкогольный – 230 рублей

Где: Ломоносова, 1 (метро «Невские проспект»)

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Фото: vk.com/restarauntcherdak

«Ботаника»

Кафе «Ботаника» любят и знают приверженцы вегетарианского питания. Любители пряных напитков тоже должны оценить это место. Классический безалкогольный глинтвейн делают из горячего сока и традиционных приправ и подают с красивой трубочкой. Он получается насыщенный и терпкий.

Официальный сайт

Сколько: средний чек – 850 рублей

Где: Пестеля, 7 (метро «Невский проспект» и «Чернышевская»)

Когда: ежедневно с 11:00 до 24:00

Фото: vk.com/cafe_botanika