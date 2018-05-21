  • 21 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 19:19 61.6160  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 19:19 72.5160  
Нефть($) 21.05.2018 78.87 0.49
Нефть(p) 21.05.2018 4946.32 -7.39

Топ-5 мест Петербурга, где подают прохладительные безалкогольные коктейли

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Огуречный лимонад, милк-шейки, свежевыжатый сок и другие напитки – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где освежиться в жаркую погоду.

Температура в Петербурге на протяжении всего мая бьет рекорды. По данным синоптиков, такой жары в последнем месяце весны в Северной столице практически никогда не было.

Региональное управление МЧС России предупредило горожан об аномально жаркой погоде и дало советы, как спастись от жары. Одним из главных пунктов стал отказ от алкоголя.

Хотите освежиться? «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места города, где можно выпить чего-нибудь вкусного и прохладного, но безалкогольного.

Daiquiri Bar

 

Заведение на Большой Конюшенной улице признано критиками и посетителями одним из лучших коктейльных баров Северной столицы. Все бармены Daiquiri Bar – выпускники Петербургской ассоциации барменов, а также участники и победители различных барных конкурсов.

Несмотря на то, что основной упор в меню сделан на напитки с градусом, клиенты всегда могут заказать и безалкогольные коктейли, в том числе «Джамбо» с персиком и мякотью манго или «Николя Саркози» со свежевыжатым соком апельсина и киви. Петербуржцев и гостей города удивит не только вкус, но и их стоимость.

Уютная и непринужденная атмосфера в Daiquiri Bar позволит гостю расслабиться в мягких кожаных диванах и весь вечер потягивать лонг-дринки или веселиться всю ночь до утра в компании друзей. А если кто-то коротает вечер в одиночестве, то можно присесть за барную стойку и посмотреть на мастерство барменов.

Официальный сайт

Где: Большая Конюшенная улица, 1

Когда: ежедневно с 16:00 до 04:00

Сколько: «Зеленый попугай» – 220 рублей

Фото: Instagram / alienstasia
 

Del Mar

 

Сеть Del Mar, чьи кафе и рестораны расположены в центре Петербурга и на окраинах, давно пользуется большой популярностью. На выбор гостей представлено не очень большое количество безалкогольных коктейлей, но каждая позиция – проверенная годами классика.

«Пина Колада», «Мохито» или «Санрайз» не оставят равнодушными желающих освежиться в жаркую погоду. Не обязательно выбирать коктейли, в заведениях можно приобрести лимонады или соки. Посетители также могут отлично пообедать или поужинать, например, салатом с перепелкой или говяжьей вырезкой в устричном соусе.

Одним из главных мест сети считается Madagascar, расположенный на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Владельцы заведения называют его «настоящим оазисом в самом сердце Петербурга». Интерьеры трех отдельных залов выполнены в натуральных природных цветах с декорациями из растений, камня и дерева, что создает ощущения уголка джунглей посреди города.

Узнать меню, адрес и время работы каждого заведения сети можно на официальном сайте.

Фото: Instagram / @madagascarspb
 

Rock Star Cafe

 

Рок-н-ролльное кафе – не самое очевидное место, где можно насладиться безалкогольными напитками. Однако заведение на Большой Морской улице может порадовать всех, кто прогуливается неподалеку от Эрмитажа.

В меню можно найти «Мохито» и «Пина Коладу», а также освежающий лимонад с клубникой и базиликов. Любители сладкого могут заказать вкусные милк-шейки.

Каждое посещение Rock Star Cafe открывает все новые и новые детали, не заметные с первого взгляда. При этом каждый зал кафе обладает уникальным интерьером и атмосферой, где каждый сможет найти уголок под настроение, а если повезет, то гости могут встретить и знаменитостей, ужинающих после громких концертов.

Официальный сайт

Где: Большая Морская улица, 6

Когда: с воскресенья по среду – c 12:00 до последнего гостя, с четверга по субботу – с 12:00 до 06:00

Сколько: «Мохито» – 300 рублей
Фото: Instagram / @rockstar.cafe
 

Orangery

 

В плохую погоду или даже зимой насладиться летом можно в кафе, которое находится в оранжерее Таврического сада. Тропическое заведение, которое раньше называлось «Лимонад-оранжереей», предложит гостям размеренно отдохнуть под сводами стеклянного купола, устроившись в удобном кресле. Здесь можно почитать книгу из местной библиотеки, встретиться с друзьями, посетить концерт и, конечно, что-нибудь выпить.

Один из главных напитков кафе – лимонад, который подается в различных вариантах. Вместе с ним можно съесть какой-нибудь десерт или французский киш, чтобы набрать сил для долгих летних прогулок. Разумеется, после перекуса стоит заглянуть и в саму оранжерею.

Официальный сайт

Где: Шпалерная улица, 43

Когда: с воскресенья по четверг – с 11:00 до 21:00, в пятницу и субботу – с 11:00 до 22:00

Сколько: средний чек – 450 рублей

Фото: Instagram / lemonade_orangery
 

PITA'S

 

Популярный стритфуд, вдохновленный европейской едой и скандинавским дизайном, открыли трое друзей из Северной столицы. Интерьер разработан с использованием простого стиля – мебель из массива дерева светлых тонов, изящные декоративные светильники и неоновая вывеска с хэштегами на потолке. Здесь очень приятно побыть одному или в компании и утолить голод или жажду необычными вариациями на тему уличной еды.

Небольшие кафе с минималистичным дизайном приглянулись петербургским любителям настоящей уличной еды, потому что здесь готовят вполне простые, знакомые и лаконичные блюда на новый лад, так что каждое из них кажется абсолютной новинкой.

От жары можно спасись при помощи имбирного лимонада или молочного коктейля Oreo, а на перекус стоит взять знаменитую шаверму с брусничным соусом и мятой. Необычный вкус не оставит никого равнодушным в летний сезон.

Узнать адрес и время работы каждого заведения сети можно на официальном сайте.

Сколько: лимонад из маракуйи – 150 рублей

 
Фото: Instagram / @pitasstreetfood

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест Петербурга, где подают прохладительные безалкогольные коктейли

    Огуречный лимонад, милк-шейки, свежевыжатый сок и другие напитки – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где освежиться в жаркую погоду.

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

    Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке
    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram