Топ-5 мест Петербурга, где подают прохладительные безалкогольные коктейли

Температура в Петербурге на протяжении всего мая бьет рекорды. По данным синоптиков, такой жары в последнем месяце весны в Северной столице практически никогда не было.

Региональное управление МЧС России предупредило горожан об аномально жаркой погоде и дало советы, как спастись от жары. Одним из главных пунктов стал отказ от алкоголя.

Хотите освежиться? «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места города, где можно выпить чего-нибудь вкусного и прохладного, но безалкогольного.

Daiquiri Bar

Заведение на Большой Конюшенной улице признано критиками и посетителями одним из лучших коктейльных баров Северной столицы. Все бармены Daiquiri Bar – выпускники Петербургской ассоциации барменов, а также участники и победители различных барных конкурсов.

Несмотря на то, что основной упор в меню сделан на напитки с градусом, клиенты всегда могут заказать и безалкогольные коктейли, в том числе «Джамбо» с персиком и мякотью манго или «Николя Саркози» со свежевыжатым соком апельсина и киви. Петербуржцев и гостей города удивит не только вкус, но и их стоимость.

Уютная и непринужденная атмосфера в Daiquiri Bar позволит гостю расслабиться в мягких кожаных диванах и весь вечер потягивать лонг-дринки или веселиться всю ночь до утра в компании друзей. А если кто-то коротает вечер в одиночестве, то можно присесть за барную стойку и посмотреть на мастерство барменов.

Официальный сайт

Где: Большая Конюшенная улица, 1

Когда: ежедневно с 16:00 до 04:00

Сколько: «Зеленый попугай» – 220 рублей

Фото: Instagram / alienstasia

Del Mar

Сеть Del Mar, чьи кафе и рестораны расположены в центре Петербурга и на окраинах, давно пользуется большой популярностью. На выбор гостей представлено не очень большое количество безалкогольных коктейлей, но каждая позиция – проверенная годами классика.

«Пина Колада», «Мохито» или «Санрайз» не оставят равнодушными желающих освежиться в жаркую погоду. Не обязательно выбирать коктейли, в заведениях можно приобрести лимонады или соки. Посетители также могут отлично пообедать или поужинать, например, салатом с перепелкой или говяжьей вырезкой в устричном соусе.

Одним из главных мест сети считается Madagascar, расположенный на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Владельцы заведения называют его «настоящим оазисом в самом сердце Петербурга». Интерьеры трех отдельных залов выполнены в натуральных природных цветах с декорациями из растений, камня и дерева, что создает ощущения уголка джунглей посреди города.

Узнать меню, адрес и время работы каждого заведения сети можно на официальном сайте.

Фото: Instagram / @madagascarspb

Rock Star Cafe

Рок-н-ролльное кафе – не самое очевидное место, где можно насладиться безалкогольными напитками. Однако заведение на Большой Морской улице может порадовать всех, кто прогуливается неподалеку от Эрмитажа.

В меню можно найти «Мохито» и «Пина Коладу», а также освежающий лимонад с клубникой и базиликов. Любители сладкого могут заказать вкусные милк-шейки.

Каждое посещение Rock Star Cafe открывает все новые и новые детали, не заметные с первого взгляда. При этом каждый зал кафе обладает уникальным интерьером и атмосферой, где каждый сможет найти уголок под настроение, а если повезет, то гости могут встретить и знаменитостей, ужинающих после громких концертов.

Официальный сайт

Где: Большая Морская улица, 6

Когда: с воскресенья по среду – c 12:00 до последнего гостя, с четверга по субботу – с 12:00 до 06:00

Сколько: «Мохито» – 300 рублей

Фото: Instagram / @rockstar.cafe

Orangery

В плохую погоду или даже зимой насладиться летом можно в кафе, которое находится в оранжерее Таврического сада. Тропическое заведение, которое раньше называлось «Лимонад-оранжереей», предложит гостям размеренно отдохнуть под сводами стеклянного купола, устроившись в удобном кресле. Здесь можно почитать книгу из местной библиотеки, встретиться с друзьями, посетить концерт и, конечно, что-нибудь выпить.

Один из главных напитков кафе – лимонад, который подается в различных вариантах. Вместе с ним можно съесть какой-нибудь десерт или французский киш, чтобы набрать сил для долгих летних прогулок. Разумеется, после перекуса стоит заглянуть и в саму оранжерею.

Официальный сайт

Где: Шпалерная улица, 43

Когда: с воскресенья по четверг – с 11:00 до 21:00, в пятницу и субботу – с 11:00 до 22:00

Сколько: средний чек – 450 рублей

Фото: Instagram / lemonade_orangery

PITA'S

Популярный стритфуд, вдохновленный европейской едой и скандинавским дизайном, открыли трое друзей из Северной столицы. Интерьер разработан с использованием простого стиля – мебель из массива дерева светлых тонов, изящные декоративные светильники и неоновая вывеска с хэштегами на потолке. Здесь очень приятно побыть одному или в компании и утолить голод или жажду необычными вариациями на тему уличной еды.

Небольшие кафе с минималистичным дизайном приглянулись петербургским любителям настоящей уличной еды, потому что здесь готовят вполне простые, знакомые и лаконичные блюда на новый лад, так что каждое из них кажется абсолютной новинкой.

От жары можно спасись при помощи имбирного лимонада или молочного коктейля Oreo, а на перекус стоит взять знаменитую шаверму с брусничным соусом и мятой. Необычный вкус не оставит никого равнодушным в летний сезон.

Узнать адрес и время работы каждого заведения сети можно на официальном сайте.

Сколько: лимонад из маракуйи – 150 рублей

Фото: Instagram / @pitasstreetfood