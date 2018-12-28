Топ-5 катков Петербурга под открытым небом

«Хоккейный город СКА»

В комплексе «Хоккейный город» у станции метро «Проспект Большевиков» можно прокатиться как на открытом, так и на закрытом катке.

На первой нет сеансов, поэтому здесь не действует ограничение по времени. Стоит учитывать, что периодически каток заливают, расписание может меняться в зависимости от погодных условий.

Прокат коньков организован в теплом павильоне. Там же можно переодеться, арендовать шкафчик для вещей и выпить горячий кофе.

Официальный сайт

Где: Российский проспект, 6

Когда: открытый каток – с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу – до 23:00; режим работы закрытого катка нужно узнавать на официальном сайте

Сколько: билет – от 150 рублей, прокат коньков – 200 рублей

Фото: Instagram / @amelina_anastasiia

Новая Голландия

Одна из самых популярных площадок работает в Новой Голландии. Ее размер превышает 2 тыс. кв. м.

Покататься здесь можно ежедневно до 17 марта. По пятницам и субботам проходят особенные сеансы в формате Silent Disco. Посетителям катка выдают наушники, в которых звучит специальный плейлист.

Одновременно кататься могут до 250 человек. Сеансы длятся по одному часу, после каждого площадку очищают для сохранения качества льда.

Официальный сайт

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00, в пятницу, субботу и воскресенье – до 22:30

Сколько: билет – от 150 рублей, прокат коньков – 250 рублей

Фото: vk.com/newhollandsp

Елагин остров

Ледовая площадка работает на месте, где летом был открыт роллердром. Площадь катка – 800 кв. м.

На режим работы влияет погода. Сеансы могут отменить в случае метели и повышения температуры воздуха до +9 градусов.

При желании за отдельную плату можно взять в аренду тренажер для катания или комплект защиты.

Официальная страница

Где: Елагин остров, 4Б

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: вход свободный, прокат коньков – от 300 рублей

Фото: Instagram / @dmitrypelevin

«Севкабель Порт»

Каток в модном культурном центре на побережье Финского залива открылся в конце декабря. Он расположен у деревянного маяка.

Кататься в кластере «Севкабель Порт» можно в любую погоду. Система охлаждения поддерживает покрытие площадью 1000 кв. м в отличном состоянии.

Посетителям открывается вид на замерзший залив. Каток украшен гирляндами, а вокруг стоят небольшие елки.

Официальный сайт

Где: Кожевенная линия, 40Д

Когда: с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00, в пятницу и субботу – до 00:00, в воскресенье – до 22:30

Сколько: билет – от 100 рублей, прокат коньков – 250 рублей

Фото: Instagram / @r_kasha

Каток на Пионерской площади

Искусственный каток у Театра юного зрителя открылся в рамках Рождественской ярмарки.

Петербуржцам предлагают теплую раздевалку и заточку коньком. Поймать хорошее настроение поможет веселая музыка.

После сеанса на катке можно пойти к прилавкам с народными товарами, чтобы купить необычные угощения или подкрепиться чем-нибудь вкусным.

Официальная страница

Где: Пионерская площадь, 1

Когда: ежедневно с 12:00 до 21:00

Сколько: билет – от 100 рублей, прокат коньков – от 200 рублей

Фото: Денис Ефременко / «Карповка»