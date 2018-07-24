Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

Говорят, что скорость, с которой человек ходит по алкогольному отделу, определяет его как личность. Одно дело, если ты долго ходишь по нему потому, что действительно разбираешься в напитках, совсем другое – если бродишь у стеллажей с алкоголем, не имея ни малейшего понятия о том, что купить.

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Возьмем, например, вино. «Вот, – спросите вы, – как выбрать вино, недорогое, но и чтобы не порошок был в бутылке?» «Нелегко, но возможно», – ответим мы.

Вместе с экспертами портал «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу. Такое вино можно найти в супермаркетах города: выбор в магазинах сейчас ничем не уступает винотекам и ресторанам.

Страна, год урожая и названия винограда

Одним из первых критериев на пути к бюджетному и вкусному вину является страна-производитель. За многие годы сложилось мнение, что вина из так называемого Старого Света – самые лучшие и самые вкусные, но они, как правило, и самые дорогие. В основном это вина из Франции, Испании, Италии, Португалии и Германии. В Европе правила и требования к виноградным напиткам строгие, потому и ценник на них соответствующий.

Самыми бюджетными в старосветских винах считаются вина из Испании. Если вы все-таки решили взять испанский напиток, берите красный сорт Tempranillo, который представлен, чаще всего, регионом Риоха. Например, вино «Dos Caprichos Crianza» в Петербурге можно купить меньше, чем за 800 рублей. Есть более бюджетный вариант –«Campo de la Mancha» того же сорта из региона Кастилия Ла Манча обойдется вам примерно в 400 рублей.

Фото: spb.simplewine.ru

Бюджетное, но не менее вкусное вино можно найти на стеллажах стран Нового Света – Чили, Новая Зеландия, Аргентина, Австралия, ЮАР и США. В последнее время эти вина пользуются особенной популярностью, а цена за бутылку может начинаться от 350 рублей (если повезет и попадете на скидки).

Денис Кондратенко, винный блогер и эксперт во всем, что связано с виноградными напитками, при выборе бюджетного вина на своей странице в Instagram советует обращать внимание на так называемые звездные пары Нового Света. Если вы, скажем, выбрали вино из Новой Зеландии, можете смело брать Sauvignon blanc или Pino Noir, а если из Чили, то Cabernet Sauvignon или Carmenere. Аргентина славится сортом Malbec, ну а выбрав вино из Австралии, ищите Shiraz. Из вин ЮАР стоит брать Pinotage (смесь сортов Pino Noir и Ermitage), а из США стоит взять Zinfandel.

Считается, чем южнее страна, тем меньше средств на изготовление вина затрачено производителями, поэтому смело берите вина на стеллажах стран Нового Света – оно недорогое, но вкусное. Это не должно отговорить вас от выбора старосветского вина, просто шансов найти бюджетный напиток из Чили куда больше, чем из французского Бордо, а эмоции и вкусовые ощущения будут примерно одинаковыми.

Неплохое сухое повседеневное и приятное на вкус вино из Чили «Ave Rosa» сорт Cabernet Sauvignon – цена варьируется от 300 до 500 рублей, в зависимости от скидок и акций, его можно купить в финском маркете Prisma.

Стоит обратить внимание на сорта винограда, указанные на этикетке вина. «Если на этикетке написано «красные сорта винограда», то значит нужно поставить эту бутылку на полку. Лучше брать вино одного сорта. Так вы поймете особенность сорта и не купите ерунду. Конечно, есть хорошие ассамбляжи (когда смешивают несколько сортов), но они обойдутся вам дороже, чем 800-900 рублей», – пишет у себя на странице Денис. Это правда, чем больше сортов винограда было использовано при производстве, тем сложнее распробовать вино, насладиться им, особенно если вы начинающий сомелье. Да и стоит такое вино дороже. На этикетке должно быть написано, например, «100% Pino Noir» или любой другой сорт, но обязательно 100%. Делаем вывод: одна бутылка – один сорт винограда.

Есть и российские вина, которые тоже входят в категорию бюджетных вин. Многие скептически относятся к отечественным напиткам, но это напрасно. Неплохие бюджетные варианты предлагает «Фанагория» – одна из крупнейших виноделен России. Расположилась она в Краснодарском крае, поэтому с виноградниками там все в порядке. Из вин «Фанагории» особой удачей будет взять бутылку из линейки «Cru Lermont», посвященной Михаилу Лермонтову, который посещал этот регион будучи в Тамани. Бутылка «Riesling», например, в 500-600 рублей и станет прекрасным выбором, если уж душа лежит к отечественному вину. В принципе, все вина «Фанагории» неплохие, а самое главное бюджетные.

Фото: winestyle.ru / fanagoria.ru

Денис Кондратенко рекомендует попробовать вина из следующих местных виноделен: «Гай-Кодзор», «Лефкадия», «Раевское», «Альма Валей», «Уппа от Павла Швеца», «винодельня Олега Репина», «Сатера», «Семигорье» (сделали лучший в России Riesling) и отбросить все мифы о том, что российское вино хуже, чем зарубежное.

Теперь давайте представим ситуацию: вы находитесь в магазине и видите на полке вино с ярким названием, например, «Душа монаха» или «Слеза ангела», к тому же совсем недорогое (в районе 100-200 рублей). Заманчиво, но того не стоит – обычно за такими пафосными словами скрываются посредственные вина, а иногда и вовсе некачественные.

Бутылки с привлекательными этикетками лучше оставить на своих местах, а вот посмотреть по сторонам очень рекомендуем, еще лучше – на нижние и верхние полки. Все мы знаем, что на уровне глаз в маркетах выставляется самый популярный вариант или же продукт, который попросту нужно продать. Не ленитесь оглядеться, возможно, именно ниже или выше вы найдете ту самую заветную бутылку.

Еще один лайфхак – ищите новые молодые вина. Бутылки 2014, 2015, 2016 годов самые подходящие, потому что старые года не про дешевые вина.

Фото: Instagram / @deniz_karadeniz

Мифы о вине и уровень их правдивости

Не можем пройти мимо известных «винных мифов». Ниже немного развеем ваши представления о пробках и крышках, взаимосвязи возраста вина и его вкусовых качеств, а также о розовом вине.

Миф № 1. Не стоит брать вино с винтовой (металлической) крышкой

Еще как стоит! Во-первых, это удобно, так как не все носят в своей сумке штопор. С винтовой крышкой все проще: повернул, разлил и снова закрутил. Именно поэтому последнее время многие производители переходят именно на винтовые пробки. Во-вторых, экономия. Иногда для изготовления деревянной пробки затраты достигают до одного евро. Виноделы с винтовыми пробками скорее заложат этот евро в бутылку. В-третьих, сохранность вкуса. Винтовая пробка, как ни странно, не дает вину дышать, что надолго сохраняет тот самый аромат и вкус вина при розливе в бутылки. В-четвертых, пробка – всего лишь дань традициям.

«Примерно, как королевская семья в Великобритании – решает мало чего, но быть должна. Традиции! Потому что трудно представить дорогое французское вино с винтовой пробкой. Деревянная пробка как стиль, открытие штопором – ритуал!» – рассказал Денис Кондратенко.

Другой вино-блогер Анастасия тоже за идею открывать вино с помощью винтовой пробки. «Отличная пробка, намного лучше всяких синтетических, которые используются иногда в дешевых винах. На качество вина пробка влияет положительно! Вино не может заболеть, а вот при деревянной может. Единственный момент – еще не ясно, как стареют вина под этой пробкой. Но это касается вин, которые будут храниться 10-20 лет. Если вы покупаете вино, которому до пяти лет, смело берите! Лично я очень люблю такую пробку», – прокомментировала этот миф блогерша.

Миф № 2. С возрастом вино становится только лучше

Это правда лишь наполовину. Очень немногие вина со временем становятся лучше. Это происходит только благодаря определенным условиям хранения. В целом, молодые вина не должны храниться долго. Большинство красных и белых вин из супермаркетов от 300 рублей и недавних лет производства лучше пить сразу.

Миф № 3. Розовое вино делают из роз

Не стоит верить таким заявлениям. Из роз можно делать настойки, а розовое вино делают из того же красного винограда, но во время производства снимают кожицу, чтобы цвет имел не столь выраженный красный оттенок.

Миф № 4. Углубление на дне бутылки – гарант настоящего и вкусного вина

Углубление не имеет никакого значения. То, какое дно у бутылки, – абсолютно неважно; стоит лишь правильно выбрать само вино. «В двух словах – это миф. И нормальные вина бывают с практически плоским донышком, и никакие бывают с большим углублением», – рассказывает Анастасия в своем блоге.

Фото: Instagram / @deniz_karadeniz

Лучшие мобильные приложения для выбора вина

Сегодня при выборе подходящего вина не все могут позволить себе тратить время в супермаркете, поэтому делимся с вами винными приложениями, которые всегда будут под рукой и подскажут, какое вино взять, а от какого лучше отказаться, ведь в приложениях вы сможете прочитать отзывы практически на каждую бутылку вина.

Еще вы сможете загружать фотографии этикеток выпитых вин, а приложения будут составлять вашу собственную «винную карту». Также вы сможете узнать, что в прошлую пятницу пил ваш начальник (если у него, конечно, есть одно из таких приложений).



WineRatings+

Дает вам представление более чем о 50 регионах, где производят вино. Один из пользователей в отзывах App Store пишет, что у приложения «удобная навигация, есть описание программы». «Все работает. Из недостатков – хотелось бы, чтобы были включены все регионы стран-производителей вина», – отмечает он. Этот недостаток фигурирует почти во всех отзывах, но, в целом, приложение удобное и полезное.

Vivino

Приложение позволяет вам сфотографировать этикетку и найти намного больше информации о вине, которое вы только что купили. Помимо этого, вы сможете составить свой собственный рейтинг вина и позволить приложению подбирать вам виноградный напиток, основываясь на предыдущем опыте.

Выступает как социальная сеть. Можно смотреть, что пили твои друзья и комментировать их выбор. «Приложение идеально для того, чтобы создавать свою коллекцию вин и писать о своих личных ощущениях» – пишет о приложении Денис Кондратенко.

Delectable

Английская версия Vivino, которая тоже поможет сохранить в памяти все вина, которые вы пробовали, а еще завести свой собственный винный погреб. Пользователи крайне довольны приложением. «Социальная сеть для гурманов!» – оставил отзыв пользователь zatulivetrov в App Store. «Замечательное приложение! Личная винная библиотека в кармане!» – пишет FedorRyabov.

Hello Vino

Приложение поможет вам подобрать подходящую бутылку вина к обеду или ужину. Даже если таких вин не будет в вашем городе, можно просто ориентироваться на сорт вина и отталкиваться непосредственно от этой информации. «Отличная программа по поиску и составлению рейтинга вин. Рекомендую!» – пишет в отзывах пользователь Olddiver13.

Pocket wine Pairing

Сравнительно новое приложение, схожее с Hello Vino. Тоже находит идеальную пару к любому приему пищи. «Лучшее приложение из всех! Просто ищешь свое блюдо из списка, и приложение находит идеальную винную пару. Качай и вперед! Выделываться в ресторанах!» – подмечает в своем блоге Денис Кондратенко.