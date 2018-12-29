Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с необычными десертами

«Вкусные штучки»

Кафе на Петроградской стороне также известно как кондитерская Кирилла Виноградова. Она работает с 2004 года.

«Мы единственное в мире заведение с коллекцией ремесленного, меланжерного шоколада высочайшего качества из 27 видов какао бобов различных регионов происхождения», – говорят создатели кафе.

Весь процесс создания десертов контролирует сам Виноградов. Настоящим шедевром можно считать мороженое с черным чесноком, который предварительно хранят при очень низкой температуре на протяжении месяца. Среди других необычных продуктов – пармезан восьмилетней выдержки и таитянская ваниль.

Официальная страница

Где: Большой проспект П. С., 16

Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00

Сколько: средний счет – 300 рублей

Фото: Instagram / @cream_of_tartar

«Макаронники»

Ресторан итальянской кухни находится на крыше бизнес-центра рядом с Невой. Здесь любят экспериментировать с различными продуктами.

В «Макаронниках» можно попробовать чизкейк из сыра филадельфия, или кокос в трех консистенциях с манговым соусом.

В ресторане также подают согревающие домашние напитки вроде имбирного чая с медом или какое с меренгами, пасту, пиццу и другие блюда.

Официальный сайт

Где: проспект Добролюбова, 16

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1100 рублей

Фото: vk.com/abizh_d

«Вкус есть»

В заведении современной русской кухни меню десертов довольно ограничено, однако оно способно удивить вкусом любителей сладкого.

Главная фишка – меренги. Повар приносит кастрюлю с жидким азотом, куда выдавливает сбитые с сахаром белки. Десерт готовится на глазах посетителей, пока стол накрывает пар.

При желании можно заказать шоколадный ганаш с соусом из петрушки или вино и фирменную закуску или попросить.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 82

Когда: ежедневно с 13:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1200 рублей

Фото: tastetoeat.tastetoeat.ru

«Ротонда»

Лаунж-бар Rotonda открыт при знаменитой гостинице «Астория». Главный десерт заведения – «Диана Вишнева», названный в честь прима-балерины Мариинского театра, которая участвовала в создании сладкого угощения.

Оно состоит из клюквы в сахаре, печеного яблока с корицей, шариков из йогуртного мусса с клюквенной начинкой, карамелизированного слоеного теста и шариков из клюквенного мусса и вареной сгущенкой.

В Rotonda также подают брауни с ананасовым кремом, фруктовую тарелку и десерт, созданный с музеем Фаберже.

Официальный сайт

Где: Большая Морская улица, 39

Когда: ежедневно с 07:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 1500 рублей

Фото: Instagram / @astoriahotel

Probka

В Probka давно подают необычный суп, который делают из ягод. В его состав входят сливочный мусс, ореховый бисквит и сезонная черники или клубника.

Этим десертное меню ресторана не ограничивается. Пончики, чизкейк из сыра Шавру с апельсинами конфи, тирамису – лишь часть сладостей, которые подают в заведении на Добролюбова.

Официальный сайт

Где: проспект Добролюбова, 6

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 2000 рублей

Фото: restoclub.ru