Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге

«Планета игр»

В Петербурге работают два развлекательных центра «Планета игр». Один из них находится в «Балкания Nova-2», а второй – в комплексе «Континент на Стачек».

Любителям игр понравится ассортимент автоматов. Аппараты позволяют сразиться с зомби, побывать в джунглях, пострелять из разного оружия и покататься на спорткарах.

Особенность «Планеты игр» в Купчино – Q-zar, командная игра с «лазерными» пистолетами. В специальном лабиринте можно сразиться с друзьями, коллегами или членами семьи.

Если дети хотят отдохнуть от компьютеров, то для них открыты детские площадки. Там можно забраться в бассейны с шариками, попрыгать на батуте или покачаться на каруселях.

Официальный сайт

Где: Балканская площадь, 5; проспект Стачек, 99

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: от 200 рублей

Фото: vk.com/planetaigr

PlayLab

PlayLab понравится всем членам семьи. В «лаборатории игр» в ТРК «РИО» расположены аркадные автоматы с шутерами, детские площадки, лабиринты и многое другое.

В PlayLab также работают призовые аппараты. В случае победы выигранные купоны можно обменять на какой-нибудь подарок в кассе.

Отличным сюрпризом для любого ребенка станет день рождения в игровом комплексе. Руководство PlayLab предлагает разные возможности с учетом любых потребностей для праздника.

Официальная страница

Где: улица Фучика, 2

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: от 250 рублей

Фото: vk.com/playlabofficial

MazaPark

Подобные списки с местами для развлечений в Петербурге не могут обойтись без упоминания MazaPark. В крупном комплексе на «Бухарестской» есть практически все для отличного отдыха.

Для посетителей работают не только игровые автоматы. Тут можно показаться на электромобилях, спеть в караоке, побросать дротики, покатать шары в боулинге и даже познакомиться с виртуальной реальностью.

MazaPark располагается на двух этажах, каждый день работает до шести часов утра, поэтому не расслабиться тут не получиться.

Кстати, в комплексе есть бар и кафе, а частые акции делают вход очень дешевым и крайне заманчивым.

Официальный сайт

Где: Бухарестская улица, 30

Когда: с понедельника по пятницу с 11:00 до 06:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 06:00

Сколько: от 300 рублей

Фото: mazapark.ru

«Бумбастик»

Развлекательный центр в «Питерлэнде» подойдет для всех членов семьи. В «Бумбастике» установлены десятки автоматов и играми различных жанров.

Посетители помладше могут отдохнуть в мягкой зоне. Не переживайте, за детьми могут присмотреть сотрудники, пока вы посидите за автоматами.

Не хотите играть? Сходите в 5D-кинотеатр или, например, попробуйте видеосимуляторы.

Сотрудники «Бумбастика» также проводят детские дни рождения. Для праздников нанимают аниматоров и профессиональных артистов.

Официальный сайт

Где: Приморский проспект, 72

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: от 25 рублей за одну игру

Фото: vk.com/bumbastik_spb

Музей советских игровых автоматов

Музей, посвященный автоматам из прошлого, существует в Петербурге с 2013 года. Здесь можно увидеть, во что играли советские дети в эпоху, когда компьютеров и приставок еще ни у кого не было.

«Морской бой», «Сафари» или «Репка» современному человеку могут показаться скучной забавой. Тем не менее автоматы сохраняют ретрошарм и позволяют прикоснуться к настоящей истории.

При покупке билеты можно поиграть более чем на десяти аппаратах. Также лдя вас проведут экскурсию.

В музее периодически проходят выставки, лекции, кинопоказы и другие мероприятия. Следить за афишей можно на странице проекта во «ВКонтакте».

Официальный сайт

Где: Конюшенная площадь, 2В

Когда: ежедневно с 11:00 до 20:00

Сколько: от 350 рублей

Фото: Instagram / @_knezna_