Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге

«Планета игр»
В Петербурге работают два развлекательных центра «Планета игр». Один из них находится в «Балкания Nova-2», а второй – в комплексе «Континент на Стачек».
Любителям игр понравится ассортимент автоматов. Аппараты позволяют сразиться с зомби, побывать в джунглях, пострелять из разного оружия и покататься на спорткарах.
Особенность «Планеты игр» в Купчино – Q-zar, командная игра с «лазерными» пистолетами. В специальном лабиринте можно сразиться с друзьями, коллегами или членами семьи.
Если дети хотят отдохнуть от компьютеров, то для них открыты детские площадки. Там можно забраться в бассейны с шариками, попрыгать на батуте или покачаться на каруселях.
Где: Балканская площадь, 5; проспект Стачек, 99
Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00
Сколько: от 200 рублей
Фото: vk.com/planetaigr
PlayLab
PlayLab понравится всем членам семьи. В «лаборатории игр» в ТРК «РИО» расположены аркадные автоматы с шутерами, детские площадки, лабиринты и многое другое.
В PlayLab также работают призовые аппараты. В случае победы выигранные купоны можно обменять на какой-нибудь подарок в кассе.
Отличным сюрпризом для любого ребенка станет день рождения в игровом комплексе. Руководство PlayLab предлагает разные возможности с учетом любых потребностей для праздника.
Где: улица Фучика, 2
Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00
Сколько: от 250 рублей
Фото: vk.com/playlabofficial
MazaPark
Подобные списки с местами для развлечений в Петербурге не могут обойтись без упоминания MazaPark. В крупном комплексе на «Бухарестской» есть практически все для отличного отдыха.
Для посетителей работают не только игровые автоматы. Тут можно показаться на электромобилях, спеть в караоке, побросать дротики, покатать шары в боулинге и даже познакомиться с виртуальной реальностью.
MazaPark располагается на двух этажах, каждый день работает до шести часов утра, поэтому не расслабиться тут не получиться.
Кстати, в комплексе есть бар и кафе, а частые акции делают вход очень дешевым и крайне заманчивым.
Где: Бухарестская улица, 30
Когда: с понедельника по пятницу с 11:00 до 06:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 06:00
Сколько: от 300 рублей
Фото: mazapark.ru
«Бумбастик»
Развлекательный центр в «Питерлэнде» подойдет для всех членов семьи. В «Бумбастике» установлены десятки автоматов и играми различных жанров.
Посетители помладше могут отдохнуть в мягкой зоне. Не переживайте, за детьми могут присмотреть сотрудники, пока вы посидите за автоматами.
Не хотите играть? Сходите в 5D-кинотеатр или, например, попробуйте видеосимуляторы.
Сотрудники «Бумбастика» также проводят детские дни рождения. Для праздников нанимают аниматоров и профессиональных артистов.
Где: Приморский проспект, 72
Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00
Сколько: от 25 рублей за одну игру
Фото: vk.com/bumbastik_spb
Музей советских игровых автоматов
Музей, посвященный автоматам из прошлого, существует в Петербурге с 2013 года. Здесь можно увидеть, во что играли советские дети в эпоху, когда компьютеров и приставок еще ни у кого не было.
«Морской бой», «Сафари» или «Репка» современному человеку могут показаться скучной забавой. Тем не менее автоматы сохраняют ретрошарм и позволяют прикоснуться к настоящей истории.
При покупке билеты можно поиграть более чем на десяти аппаратах. Также лдя вас проведут экскурсию.
В музее периодически проходят выставки, лекции, кинопоказы и другие мероприятия. Следить за афишей можно на странице проекта во «ВКонтакте».
Где: Конюшенная площадь, 2В
Когда: ежедневно с 11:00 до 20:00
Сколько: от 350 рублей