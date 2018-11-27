Игристое настроение: Роскачество объяснило, как выбрать хорошее вино

Роскачество выпустило руководство для потребителей по выбору вина. В организации опросили экспертов, которые объяснили основные понятия об одном из самых популярных алкогольных напитков в мире.

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных фактах, которые нужно знать перед покупкой вина.

Разновидности

Самыми распространенными сортами вина в мире считаются каберне-совиньон, мерло, пино нуар, шардоне, совиньон блан и рислинг. Их названия связаны с одноименными сортами винограда.

Каждый вид напитка отличается вкусовыми качествами. Например, мерло отдает ароматами вишни и красных фруктов, а каберне совиньон – черной смородины и паслена.

Во многих странах есть свои уникальные сорта винограда. «Донские Красностоп золотовский, Цимлянский черный, Сибирьковый, крымский Кокур белый, Кефесия постепенно завоевывают своих почитателей в России и за ее пределами. Ведь шардоне оно и в Африке шардоне, а казачий сорт Пухляковский есть только у нас», – заявил глава Союза сомелье Артур Саркисян.

Зачастую название вина связано с сортом винограда и винодельней. Иногда в них используются слова купаж или ассамбляж, что означает напиток, приготовленный из нескольких видов винограда. Если один сорт составляет не менее 85% состава, такое вино считается сортовым считается напиток.

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Регионы

Чем точнее указан регион происхождения вина на этикетке, тем дороже стоит напиток. «Вино «вообще из Бордо» будет стоить несколько сотен рублей, а с маленького и очень уважаемого участка в Бургундии цена бутылки может превышать несколько сот тысяч, а то и миллион», – отмечают эксперты.

В России есть несколько регионов, где производят вино. Особой популярностью пользуется крымская продукция. Специалисты подчеркивают, что при выборе дешевого напитка, изготовленного на полуострове, стоит ориентироваться на имена производителей с историей.

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Технологии

Вина делятся в зависимости от содержания сахара и особенностей изготовления. Напиток, в котором шипят пузырьки углекислого газа, называется игристым или шампанским. Ликерные или крепленые вина делают с использованием крепкого алкоголя. Остальные виды считаются «тихими».

Часть игристых вин производится классическим методом. Чтобы в нем появились пузырьки, оно бродит в бутылке. Другой вариант – «метод Шарма», когда напиток достигает нужного состояния в большой стальной емкости, которая называется акратофора.

Вино в зависимости от сахара бывает сухим, полусухим, полусладким и сладким. Российские напитки в связи с национальными стандартами бывают более «сухими», чем в других странах.

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Правила хранения

Бутылка вина должна находиться в горизонтальном положении. Это помогает омывать пробку, чтобы та со временем не рассыхалась.

Для белых вин требуется температура около +11-12 градусов. Красное вино следует держать в чуть более теплых условиях.

Дешевое игристое вино нужно пить в течение года или полутора лет после даты розлива. Такие же требования рекомендуется соблюдать с другим вином.

Время идет на пользу напиткам, выдержанным в бочке. В таком случае вино правильно развивается в бутылке и по-другому раскрывает свои качества.

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