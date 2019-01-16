Десять городов Европы, куда петербуржцы могут слетать на 14 февраля всего за пару тысяч рублей

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал десять самых дешевых направлений с вылетом c 7 по 13 февраля на несколько дней. Устройте своей половинке настоящий праздник!

Фото: Instagram / @katie.one

Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга.

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке. Чтобы получить скидку при бронировании отеля, необходимо перейти на Booking по этой ссылке.

1. Улететь в Гданьск (Польша) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 20 евро. Вылет туда – 7 февраля в 15:05, обратно – 16 февраля в 12:00 (есть и другие даты по этой цене). Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон. В Польше очень красиво, вкусно и дешево, не списывайте ее просто так со счетов!

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

2. Улететь в Каунас (Литва) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 20 евро. Вылет туда – 11 февраля в 09:50, обратно – 15 февраля в 11:40 (есть и другие даты по этой цене). Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

3. Улететь в Кёльн (Германия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 37 евро. Вылет туда – 12 февраля в 20:20, обратно – 16 февраля в 16:45. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

4. Улететь в Берлин (Германия) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 46 евро. Вылет туда – 13 февраля в 10:45, обратно – 17 февраля в 07:10 (есть другие даты и время вылета по этой же цене). Покупать: на сайте авиакомпании EasyJet. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Tegel – центральный аэропорт Берлина, так что можете не переживать из-за раннего вылета обратно, добраться до него быстро и удобно. Либо на обычном городском автобусе, либо на такси (недорого).

5. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Тампере

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 47 евро. Вылет туда – 13 февраля в 20:25, обратно – 20 февраля в 16:25. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Слетать в Будапешт есть минимум три повода: понять, почему многие называют этот город любимым в Европе, поглядеть на красивые замки и, конечно, провести хотя бы один день (а лучше больше!) в купальнях с горячими источниками. Поверьте, лежать в горячей воде зимой еще приятнее, чем летом! А какие будут классные фотографии! В купальнях на открытом воздухе очень красивая архитектура.

6. Улететь в Милан (Италия) из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 54 евро. Вылет туда – 9 февраля в 21:20, обратно – 14 февраля в 16:55. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

7. Улететь в Барселону (Испания) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 57 евро. Вылет туда – 10 февраля в 21:10, обратно – 17 февраля в 16:20. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

В Барселоне в середине февраля уже настоящая весна, зелено и тепло. Редакция «Санкт-Петербург.ру» советует обратить особое внимание на эти билеты. Вкусно, дешево, да, но еще и в районе 20 градусов!

8. Улететь в Берген (Норвегия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 70 евро. Вылет туда – 12 февраля в 13:20, обратно – 19 февраля в 19:00. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

Ну кто еще из ваших знакомых сможет похвастаться, что отметил День всех влюбленных на фьордах? Тем более не за большие деньги – в Норвегии зимой не так уж холодно, но при этом значительно (очень значительно!) дешевле.

9. Улететь на Кипр из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 86 евро. Вылет туда – 10 февраля в 20:00, обратно – 17 февраля в 15:20. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

10. Улететь на Тель-Авив (Израиль) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 90 евро. Вылет туда – 10 февраля в 09:00, обратно – 17 февраля в 14:15. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.