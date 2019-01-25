  • 25 Январь 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 21:22 65.9923  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 21:22 75.2576  
Нефть($) 25.01.2019 61.23 +0.13
Нефть(p) 25.01.2019 4046.80 +14.74

Где увидеть звезды и раскрыть тайны вселенной: планетарии Петербурга

Автор:


© Фото: Instagram / @sveta_ma

Темы дня

Изучайте планеты и фантазируйте, разглядывая красоту бескрайнего космоса. «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие планетарии в Северной столице.

Планетарий №1

 

Самый крупный планетарий в мире (нет, мы не ошиблись) находится в Петербурге в здании старинного газового завода. Диаметр его купола – 37 метров (на два метра больше, чем покрытие аналогичного сооружения в японском городе Нагоя). Картинку на экране передают 40 проекторов, объединенных в общую систему. Разрешение изображений составляет более 256 млн пикселей, а мощность объемного звука достигает 50 кВт. Все эти технические характеристики можно переформулировать так: картинка и звук здесь на высшем уровне.

В зале много мест и даже лежат мягкие пуфики. Авторы проекта сделали все, чтобы посетителям было комфортно, и от погружения в атмосферу бескрайнего космоса ничего не отвлекало.

Комплекс состоит из трех зданий. В первом находится сам планетарий, выставочная галерея на высоте шесть метров, смотровая площадка под куполом, демонстрационные залы и зона технологий виртуальной реальности. Во втором здании – научные лаборатории, в третьем – музей, где проходят выставки.

В будние дни за 450 рублей здесь можно просидеть 1,5 часа. Обычно зрителям показывают несколько фильмов, связанных с исследованием космоса и историей космонавтики. В здании планетария часто проходят различные выставки, лекции, концерты и музыкальные фестивали.

Кстати, в конце 19 века в здании на Обводном находился газовый завод, который около 10 лет использовался для освещения Дворцовой площади. После появления электрического освещения строение простояло заброшенным более 130 лет. Планетарий в нем открылся 3 ноября 2017 года.

Официальный сайт

Где: наб. Обводного канала, 74 Ц

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00 (касса работает с 10:00 до 21:00)

Сколько:

– взрослый – 450 рублей (в выходные 550 рублей);

– дети старше трех лет, школьники, студенты очного отделения, пенсионеры, инвалиды 2-й и 3-й группы – 400 рублей (в выходные 450 рублей);

– дети до 3-х лет, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды 1-й группы с одним сопровождающим, дети-инвалиды с одним сопровождающим – бесплатно.

Фото: Instagram / @oh_alinaaa
 

Санкт-Петербургский Планетарий

 

Петербургский Планетарий – один из трех крупнейших планетариев России. Он открылся 4 ноября 1959 года – спустя два года после того, как в Советском Союзе запустили первый искусственный спутник Земли.

Всего в планетарии семь залов с научно-популярными программами по астрономии, космонавтике, физике, географии и природоведению. В зале «Кругозор» проходят встречи с учеными и кинопоказы, в зале «Космическое путешествие» можно вместе со звездным капитаном спасти Землю от катастрофы, исследовать Луну и черные дыры, также совершить полет во времени и пространстве. В «Планетке» благодаря круговой панораме можно опуститься на дно океана, изучить ледяной континент или побывать на Марсе.

В «Звездном зале» можно увидеть, как меняется небосвод за сутки, полюбоваться солнечным затмением или загадать желание на «падающую звезду». В «Обсерватории» можно узнать последние новости астрономии или рассмотреть в телескопы Луну, Солнце, звезды и некоторые планеты.

Названия «Зал занимательных иллюзий» и «Лаборатория занимательных опытов» говорят сами за себя.

Официальный сайт

Где: Александровский парк, 4

Когда: со вторника по воскресенье с 10:30 до 18:00, в понедельник – выходной

Сколько: все посетители – 450 рублей; в отдельные залы – от 250 рублей

 

Фото: planetary-spb.ru
 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Где увидеть звезды и раскрыть тайны вселенной: планетарии Петербурга

    Изучайте планеты и фантазируйте, разглядывая красоту бескрайнего космоса. «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие планетарии в Северной столице.

    читать далее →

    Топ-5 парков Петербурга с бесплатным входом зимой

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие парки Северной столицы, за посещение которых в зимний сезон не берут плату.

    читать далее →

    Где в Петербурге зимой сходить в бассейн под открытым небом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно поплавать с видом на природу даже в морозные дни.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.01.19
    Как оставаться в курсе последних событий в стране и мире
    22.01.19
    Преимущества палубной доски
    18.01.19
    Применение поливизора
    18.01.19
    Что такое CFD-контракты и почему их выбирают для торговли
    16.01.19
    Разнообразие планировок однокомнатных квартир
    16.01.19
    Распространенные ошибки при строительстве частного дома
    09.01.19
    Мясорубки Dauken
    08.01.19
    MetaTrader4 и роль стратегии в торговле на Форекс

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram