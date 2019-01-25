Где увидеть звезды и раскрыть тайны вселенной: планетарии Петербурга

Планетарий №1

Самый крупный планетарий в мире (нет, мы не ошиблись) находится в Петербурге в здании старинного газового завода. Диаметр его купола – 37 метров (на два метра больше, чем покрытие аналогичного сооружения в японском городе Нагоя). Картинку на экране передают 40 проекторов, объединенных в общую систему. Разрешение изображений составляет более 256 млн пикселей, а мощность объемного звука достигает 50 кВт. Все эти технические характеристики можно переформулировать так: картинка и звук здесь на высшем уровне.

В зале много мест и даже лежат мягкие пуфики. Авторы проекта сделали все, чтобы посетителям было комфортно, и от погружения в атмосферу бескрайнего космоса ничего не отвлекало.

Комплекс состоит из трех зданий. В первом находится сам планетарий, выставочная галерея на высоте шесть метров, смотровая площадка под куполом, демонстрационные залы и зона технологий виртуальной реальности. Во втором здании – научные лаборатории, в третьем – музей, где проходят выставки.

В будние дни за 450 рублей здесь можно просидеть 1,5 часа. Обычно зрителям показывают несколько фильмов, связанных с исследованием космоса и историей космонавтики. В здании планетария часто проходят различные выставки, лекции, концерты и музыкальные фестивали.

Кстати, в конце 19 века в здании на Обводном находился газовый завод, который около 10 лет использовался для освещения Дворцовой площади. После появления электрического освещения строение простояло заброшенным более 130 лет. Планетарий в нем открылся 3 ноября 2017 года.

Официальный сайт

Где: наб. Обводного канала, 74 Ц

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00 (касса работает с 10:00 до 21:00)

Сколько:

– взрослый – 450 рублей (в выходные 550 рублей);

– дети старше трех лет, школьники, студенты очного отделения, пенсионеры, инвалиды 2-й и 3-й группы – 400 рублей (в выходные 450 рублей);

– дети до 3-х лет, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды 1-й группы с одним сопровождающим, дети-инвалиды с одним сопровождающим – бесплатно.

Фото: Instagram / @oh_alinaaa

Санкт-Петербургский Планетарий

Петербургский Планетарий – один из трех крупнейших планетариев России. Он открылся 4 ноября 1959 года – спустя два года после того, как в Советском Союзе запустили первый искусственный спутник Земли.

Всего в планетарии семь залов с научно-популярными программами по астрономии, космонавтике, физике, географии и природоведению. В зале «Кругозор» проходят встречи с учеными и кинопоказы, в зале «Космическое путешествие» можно вместе со звездным капитаном спасти Землю от катастрофы, исследовать Луну и черные дыры, также совершить полет во времени и пространстве. В «Планетке» благодаря круговой панораме можно опуститься на дно океана, изучить ледяной континент или побывать на Марсе.

В «Звездном зале» можно увидеть, как меняется небосвод за сутки, полюбоваться солнечным затмением или загадать желание на «падающую звезду». В «Обсерватории» можно узнать последние новости астрономии или рассмотреть в телескопы Луну, Солнце, звезды и некоторые планеты.

Названия «Зал занимательных иллюзий» и «Лаборатория занимательных опытов» говорят сами за себя.

Официальный сайт

Где: Александровский парк, 4

Когда: со вторника по воскресенье с 10:30 до 18:00, в понедельник – выходной

Сколько: все посетители – 450 рублей; в отдельные залы – от 250 рублей

Фото: planetary-spb.ru