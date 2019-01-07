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Где в Петербурге зимой сходить в бассейн под открытым небом

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© Фото: Instagram / @ohtapark

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно поплавать с видом на природу даже в морозные дни.

«Охта Парк»

 

В курортном комплексе неподалеку от петербурга есть несколько бассейнов. В зимний период работает только один из них.

Длина бассейна – 25 метров, ширина – 5 метров, а глубина варьируется от 1,6 до 1,9 метра. Дети могут плавать в нем лишь в сопровождении взрослых.

Каждый билет для посещения бассейна не предусматривает ограничение по времени. В стоимость включено не только безлимитное нахождение в бассейне, но и аренда полотенец, финская сауна и хамам.

При желании в «Охта Парке» можно воспользоваться солярием, покататься на лыжах или ватрушках, а также сходить на каток.

Официальный сайт

Где: Всеволожский район Ленинградской области, деревня Мистолово, улица Людмилы Кедриной

Когда: с понедельника по пятницу с 11:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 22:00

Сколько: детский билет – от 500 рублей, взрослый – от 1000 рублей

Фото: Instagram / @ohtapark
 

«Терийоки»

 

Температура бассейна в загородном клубе на протяжении круглого года поддерживается на уровне +28 градусов. Здесь используют соленую воду.

Глубина бассейна начинается от 1,7 метра. Рядом с ним расположена хона отдыха, откуда открывается панорамный вид на Финский залив.

Внутри комплекса есть закрытый бассейн, из которого можно выбираться на отрытую часть. В стоимость посещения, рассчитанного на три часа, входит не только плавание, но и хамам с финской парной.

Официальный сайт

Где: Зеленогорск, улица Гаванная, 1А

Когда: ежедневно с 09:00 до 23:00

Сколько: дети – 500 рублей, взрослые – от 1500 рублей за три часа

Фото: ytc.su
 

«Скандинавия»

 

Бассейном в сестрорецком загородном клубе могут пользоваться как постояльцы, так и гости, не проживающие в отеле.

Билет для взрослого стоит 1200 рублей на день, а с ребенком в возрасте от 5 до 12 лет цена увеличивается на 600 рублей. Дети до пяти лет могут плавать бесплатно.

Гости также могут пользоваться банным комплексом у бассейна с 10:00 до 18:00 и ваннами-джакузи с 10:00 до 23:00.

Стоит учитывать, что в дни высокой загрузки отеля воспользоваться бассейном без проживания в гостинице нельзя. Возможность посещения отеля нужно узнавать заранее по телефону +7(812)454-11-00.

Официальный сайт

Где: Сестрорецк, Парковая улица, 16

Когда: с воскресенья по пятницу с 10:00 до 23:00

Сколько: от 1200 рублей

Фото: vk.com/skandinavia_hotel
 

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