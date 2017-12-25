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Цирк Чинизелли приглашает окунуться в настоящую новогоднюю сказку

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
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    Главным подарком для зрителей станут четыре больших слона, которые приехали в Петербург со знаменитыми дрессировщиками.

    Цирк Чинизелли приглашает окунуться в настоящую новогоднюю сказку. Программа «Королевство волшебных зеркал» идет в цирке с 23 декабря. Билеты на представления можно купить на официальном сайте «Большого Санкт-Петербургского цирка».

    В новом международном шоу принимают участие артисты из разных стран: Германии, Италии, Ирландии, России, Польши и даже Кубы, а режиссером и ведущим представления стал белорусский режиссер Сергей Бондарчук.

    Главным подарком для зрителей станут четыре больших слона, которые приехали в Петербург со знаменитыми дрессировщиками братьями Гертнер, которые занимаются с животными в четвертом поколении. Кристиан Гертнер рассказал, что впервые вышел на манеж, когда ему было всего семь месяцев.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    Сюжет представления начинается с рассказа, что с давних пор существует необычная страна, в которой происходят удивительные вещи – страна по имени Цирк. Здесь всегда много радости, веселья и детских улыбок, ведь атмосфера праздника никогда не покидает это место. Воздушные акробаты исполняют невероятные пируэты под куполом, клоуны веселят даже самых грустных зрителей, животные понимают слова дрессировщика, а добрые волшебники удивляют своими фокусами.

    Правит царством восторга и счастья волшебная принцесса – добрая, искренняя и веселая. Принцесса Цирка – настоящая волшебница, ведь она исполняет удивительные трюки, которые подвластны только ей. Однажды в Цирке случается беда: злая королева, владычица соседнего Королевства Кривых Зеркал, позавидовала принцессе Цирка, решила испортить Новый год и увезла ее в свой замок.

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    Верные друзья принцессы – артисты Цирка вместе со зрителями – отправятся в увлекательное путешествие, чтобы вернуть ее домой. По дороге в замок королевы они встретят невероятных артистов: акробатов на подкидных досках, дрессированных лошадей и верблюдов, иллюзионистов и фокусников, сказочных персонажей и гигантских слонов.

    История обязательно закончится праздником, на который придет Дед мороз и Снегурочка. Продолжительность представления: 02:30 – 02:50, возрастные ограничения: 0+ Стоимость билетов: 500 – 7000 рублей. Билеты в продаже в кассах цирка: 570-51-98 (ежедневно с 10:00-21:00). Один ребенок до четырех лет включительно может пройти на представление с одним взрослым по одному билету, но без предоставления отдельного места. Администрация цирка в праве запросить у родителя или сопровождающего документ, подтверждающий возраст ребенка. 

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