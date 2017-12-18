В Роспотребнадзоре предостерегли от недобросовестных Дедов Морозов

Роспотребнадзор предостерег россиян от мошенников среди Дедов Морозов перед новогодними праздниками. Ведомство опубликовало рекомендации по выбору аниматоров для проведения праздников.

Читайте также:

Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

Представители Роспотребнадзора призвали внимательно изучить рынок услуг аниматоров и заключать договоры с ними в письменной форме, ознакомившись с условиями.

Кроме того, предостерегли в ведомстве, не стоит обращаться в первую попавшуюся фирму: бывает так, что люди подписывают договор, вносят предоплату, но в назначенный день никто не приходит, телефон компании оказывается неработающим, бланки договора фальшивыми, а фирма - незарегистрированной.

Бывает и так, под видом Дедов Морозов недобросовестные аниматоры совершают кражи. В Роспотребнадзоре рекомендуют выяснить как можно больше деталей об опыте работы аниматоров, найти отзывы клиентов, которые подтвердят успешный опыт оказания услуг и благонадежность специалистов. При возникновении малейшего подозрения рекомендуют найти внушающее большее доверие предложение.