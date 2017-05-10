"Зенит", клад и выборы

Итак, друзья, наши ежедневные обзоры возвращаются в привычное русло. Пока все были на майских каникулах, во Франции и Южной Корее прошли президентские выборы. В Корее победил демократ Мун Джэ Ин, который заявил, что в первую очередь нанесет визиты в Вашингтон и Пхеньян, обговорит с США размещение системы ПРО в стране.

Во Франции выбрали самого молодого президента в истории страны, 39-летнего Эммануэля Макрона. Мы даже подробно писали, почему именно Макрон победил.

Тем временем в США Дональд Трамп уволил руководителя ФБР (Федерального бюро расследований) Джеймса Коми, а он сначала воспринял это как шутку. Коми, например, «копал» в поисках «русского следа» в предвыборной кампании Трампа, а еще самовольно прекратил расследование в отношении Хиллари Клинтон, использовавшей личный почтовый ящик в рабочих нуждах (тот самый ящик, который в итоге взломали).

В России же главная политическая новость – про то, что Алексей Навальный улетел лечиться в Барселону. Оппозиционера облили зеленкой, попав прямо в глаз, из-за чего Навальный частично потерял зрение. Как раз после этого ему наконец (после пяти лет запрета выезда из страны) выдали загранпаспорт, и в праздники он оперативно улетел на операцию по восстановлению зрения. Вроде бы на восстановление еще нужно время, но в целом все будет хорошо.

Про футбол. Во-первых, «Зенит» отказался играть на новом стадионе из-за качества покрытия. Газон настолько нехорош, что, по слухам, матч с «Краснодаром» перенесли на «Петровский», несмотря на погоду. Да, синоптики обещают в Петербурге холод и дождь со снегом.

Владимир Путин подписал указ о специальных мерах безопасности в Петербурге, Москве и регионах, занятых в Кубке Конфедераций и Чемпионате мира по футболу. Теперь все массовые акции, шествия и митинги, не связанные с футболом, в период проведения спортивных мероприятий будут проходить только по согласованию местных властей с ФСБ. Интересно, насколько велик риск, что такой порядок останется насовсем.

В Москве на Пречистенке нашли клад времен Ивана Грозного. Как сообщают столичные СМИ, шахматную фигуру слона нашли в траншее при замене газовых коммуникаций. Внутри слона были серебряные монеты, отчеканенные в 30-е/40-е годы XVI века. По тогдашним меркам серебряные копейки – большие деньги. Находкой занимаются специалисты.

Накануне страна отмечала День Победы – по городу прошел 700-тысячный «Бессмертный полк», всего по стране порядка трех млн человек приняли участие в акции. Мирного нам неба над головой, друзья.