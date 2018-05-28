Парижский «человек-паук» и Харви Вайнштейн

Вновь понедельник, и главная новость для всех, кто хочет сделать жизнь лучше, – «прямая линия» с Владимиром Путиным. Кремль подтвердил, что традиционное «включение» президента в самую гущу народной жизни пройдет 7 июня. Правда, в этот раз формат подачи будет отличаться от привычного нам: например, не будет людей в самой студии. Вопросы россиян уже принимает специальный Единый центр, попытаться донести свою проблему до президента можно, позвонив по номеру 8-800-200-40-40 (или отправив смс на номер 04040 с сим-карты российского оператора связи). Специальные группы принимают вопросы в социальных сетях.

Новости с другой стороны планеты. Харви Вайнштейн (скандальный продюсер, из-за которого в Голливуде вспыхнула эпидемия обвинений в домогательствах) сам сдался полиции Нью-Йорка, как только его официально обвинили в изнасиловании одной женщины и принуждении к сексуальным действиям еще одной жертвы. Имена жертв не разглашаются. Суд Манхэттена отпустил Харви под залог в миллион долларов и подписку о невыезде из штатов Нью-Йорк и Коннектикут. Продюсер носит специальный электронный браслет, с помощью которого отслеживаются все его перемещения.

Добрая новость из Европы. В Париже 22-летний нелегальный мигрант-малиец Мамуд Гассам спас четырехлетнего ребенка, который опасно висел на балконе на высоте нескольких этажей и мог сорваться. Увидев, что происходит, Гассам без промедления и страховки забрался по балконам до нужного этажа и помог родным мальчика вытащить его из опасного положения. К тому моменту, когда приехали спасатели, все уже было хорошо. Гассама прозвали «парижским человеком-пауком».

В Ирландии прошел референдум, по итогам которого в стране разрешили аборты. Много лет сторонники законности прерывания беременности не могли перестроить крайне консервативное общественное мнение, и женщины ездили в другие страны, чтобы сделать аборт. В этот раз более 66% респондентов ответили, что у женщины должно быть это право и в родной Ирландии.

Футболист «Лестера», который ныне на правах аренды играет в ЦСКА, Ахмед Муса в честь священного для мусульман месяца Рамадан освободил сорок заключенных в Нигерии. Муса посетил несколько тюрем и помог тем, кто попал за решетку из-за бедности и неспособности выплатить долги. Футболист не только внес за них требуемую сумму, но и помог с продуктами и предметами первой необходимости.

Тем временем в Москве. Сергей Собянин заявил, что столице нужен раздельный сбор мусора, и в целом пора заботиться об экологии, поэтому он договорился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, что его региону будут выделяться ежегодно 3 млрд рублей на утилизацию отходов, а также рекультивацию действующих свалок. Вероятно, это решения связано с многочисленными «мусорными» протестами в Подмосковье, которые начались после случаев отравления свалочными газами.

В Петербурге закончился экономический форум и прошел День города – надеемся, вы славно поздравили наш город с 315-летием. Хорошего вам дня, друзья!