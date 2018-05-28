  • 28 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 14:19 62.3669  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 14:19 72.6792  
Нефть($) 28.05.2018 75.31 1.25
Нефть(p) 28.05.2018 4723.05 +42.37

Парижский «человек-паук» и Харви Вайнштейн

Автор:

Харви Вайнштейн
© Фото: AP

Темы дня

Скандальный продюсер сам пришел в полицию.

По теме

Вновь понедельник, и главная новость для всех, кто хочет сделать жизнь лучше, – «прямая линия» с Владимиром Путиным. Кремль подтвердил, что традиционное «включение» президента в самую гущу народной жизни пройдет 7 июня. Правда, в этот раз формат подачи будет отличаться от привычного нам: например, не будет людей в самой студии. Вопросы россиян уже принимает специальный Единый центр, попытаться донести свою проблему до президента можно, позвонив по номеру 8-800-200-40-40 (или отправив смс на номер 04040 с сим-карты российского оператора связи). Специальные группы принимают вопросы в социальных сетях.

Новости с другой стороны планеты. Харви Вайнштейн (скандальный продюсер, из-за которого в Голливуде вспыхнула эпидемия обвинений в домогательствах) сам сдался полиции Нью-Йорка, как только его официально обвинили в изнасиловании одной женщины и принуждении к сексуальным действиям еще одной жертвы. Имена жертв не разглашаются. Суд Манхэттена отпустил Харви под залог в миллион долларов и подписку о невыезде из штатов Нью-Йорк и Коннектикут. Продюсер носит специальный электронный браслет, с помощью которого отслеживаются все его перемещения.

Добрая новость из Европы. В Париже 22-летний нелегальный мигрант-малиец Мамуд Гассам спас четырехлетнего ребенка, который опасно висел на балконе на высоте нескольких этажей и мог сорваться. Увидев, что происходит, Гассам без промедления и страховки забрался по балконам до нужного этажа и помог родным мальчика вытащить его из опасного положения. К тому моменту, когда приехали спасатели, все уже было хорошо. Гассама прозвали «парижским человеком-пауком».

В Ирландии прошел референдум, по итогам которого в стране разрешили аборты. Много лет сторонники законности прерывания беременности не могли перестроить крайне консервативное общественное мнение, и женщины ездили в другие страны, чтобы сделать аборт. В этот раз более 66% респондентов ответили, что у женщины должно быть это право и в родной Ирландии.

Футболист «Лестера», который ныне на правах аренды играет в ЦСКА, Ахмед Муса в честь священного для мусульман месяца Рамадан освободил сорок заключенных в Нигерии. Муса посетил несколько тюрем и помог тем, кто попал за решетку из-за бедности и неспособности выплатить долги. Футболист не только внес за них требуемую сумму, но и помог с продуктами и предметами первой необходимости.

Тем временем в Москве. Сергей Собянин заявил, что столице нужен раздельный сбор мусора, и в целом пора заботиться об экологии, поэтому он договорился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, что его региону будут выделяться ежегодно 3 млрд рублей на утилизацию отходов, а также рекультивацию действующих свалок. Вероятно, это решения связано с многочисленными «мусорными» протестами в Подмосковье, которые начались после случаев отравления свалочными газами.

В Петербурге закончился экономический форум и прошел День города – надеемся, вы славно поздравили наш город с 315-летием. Хорошего вам дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 небанальных смотровых площадок Петербурга

    Красоту города на Неве лучше всего рассматривать с высоты. «Санкт-Петербург.ру» выбрал классные, но оригинальные смотровые площадки, откуда можно увидеть Петербург под новым углом.

    читать далее →

    Культура пития: бары и кафе Петербурга с лекциями и выставками

    Северная столица славится многочисленными барами, однако в них можно не только развлекаться, но и просвещаться. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах, где можно выпить и узнать что-то новое.

    читать далее →

    Лето близко: где в Петербурге попробовать необычное мороженое

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать не только обычные виды десерта, но и гречневое мороженое, замороженное жидким азотом или даже жареное.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram