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«Зенит» отказался играть на новом стадионе из-за состояния поля

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© Фото: rovego / LiveJournal

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Матч с «Краснодаром» будет перенесен на «Петровский».

Матч 29-го тура чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Краснодар» перенесен с «Зенит-арены» на старый стадион «Петровский». Причина - неудовлетворительное состояние газона на площадке на Крестовском острове, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в клубе «Зенит».

Ранее главный тренер «Зенита» Мирча Луческу раскритиковал качество газона на новом стадионе. «В Украине нет ни одного такого поля. Там даже у аутсайдеров чемпионата нет такого поля. За 13 лет я такого не видел ни разу. Даже весной, когда только начинаются поля, например, у «Полтавы», есть там такая команда, таких полей нет», — заявил Луческу после проигранного матча с «Тереком» (0:1) 7 мая.

Прежде Луческу просил перенести эту игру на «Петровский». Претензии к газону были и после первой игры с екатеринбургским «Уралом».

При этом вице-губернатор Петербурга Игорь Албин считает, что поле «Зенит-арены» к матчу с «Краснодаром» готово. «По поводу газона — это к футбольному клубу „Зенит“. С августа прошлого года газоном занимается „Зенит“, все вопросы туда, — прокомментировал он ситуацию.

Матч должен был пройти на «Зенит-Арене» 17 мая.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга. Игорь Албин назвал Навального «известным в России треплом» и призвал взять в руки лопату.

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