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Уголовное дело за талисман ЧМ и крики в парламенте

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Режиссер и сценарист Кира Муратова
© Фото: Агентство «Фото ИТАР-ТАСС»

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В британском парламенте запретили кричать и спать.

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В этот четверг главная новость, увы, не позитивная. В Одессе на 84 году жизни скончалась советский и российский режиссер и сценарист Кира Муратова. Об этом сообщил ее супруг Евгений Голубенко. Муратова была одним из последних титанов отечественного кино, она училась у Сергея Герасимова и сняла такие ленты, как «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Три Истории», «Настройщик». Вечная память.

В Казани 49-летняя швея стала фигурантом уголовного дела после того, как оперуполномоченный под прикрытием заказал ей три ростовых куклы собаки Забиваки, символа ЧМ-2018. Ирина Зингарова рассказала СМИ, что началось с заказа из Москвы в начале года: ее попросили сшить ростовую куклу, похожую на Забиваку. Она выполнила заказ и отправила куклу по адресу, предварительно сделав видео с ней для Instagram. Затем, уже весной, ей написал в соцсети Эльдар Гайнуллин, который попросил сделать еще три такие же куклы за 70 тыс. рублей (что было существенно дешевле обозначенной Ириной цены). Она взялась за работу, и посыпались корректировки: заказчик требовал одеть куклу в футболку с официальным логотипом FIFA, а это запрещено, кроме того, Гайнуллин требовал максимального сходства с талисманом. В итоге, когда мужчина пришел забрать заказ, за ним ворвались ребята в масках. Теперь швее «шьют» дело по части 1 статьи 180 УК (незаконное использование чужого товарного знака), максимальное наказание – два года лишения свободы.

Рубрика «проблемы белых людей». Британская газета The Times рассказала о нововведениях в правилах поведения в Палате лордов британского парламента. Теперь там официально нельзя спать, громко разговаривать во время выступления другого члена палаты, а также кричать с места. Документ, к слову, разработан по большей части для консерваторов из партии тори, поведение которых «не соответствует стандартам». Вот вам и джентльмены!

Про ЕГЭ. Глава Рособорнадзора Сергей Кравцов пообещал, что ведомство подаст в суд на петербургского учителя Дмитрия Гущина, который за день до ЕГЭ по математике рассказал об утечке вариантов в сеть. Гущин написал пост в соцсети, попросив всех подписчиков рассказать, какие варианты из тех, что попались им на экзамене, уже были в сети за несколько часов до. Под постом сотни комментариев, из чего можно сделать вывод, что утечка все-таки была. Но Кравцов так не считает: «Даже если это на самом деле произошло — зачем будоражить? Но этого не могло произойти, потому что наши технологии исключают эту возможность».

В Петербурге обещают заморозки, впрочем, уже через несколько дней вновь станет теплее. Ну и еще – сегодня проходит «прямая линия» с Владимиром Путиным, всем, кто отправлял свои вопросы, желаем получить на них ответы. Хорошего дня, друзья!

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