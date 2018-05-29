Крым, Локи и концерт БГ

Вторник начнем с новости о школе. В российском образовании грядут перемены, мало касающиеся, впрочем, образования. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на съезде уполномоченных по правам человека заявил о необходимости создания межведомственной комиссии для, внимание, «формирования ценностей у школьников». Кравцов отметил, что помимо знаний выпускник «должен иметь систему ценностей, он должен быть нравственным, ответственным человеком».

Это все, конечно, красивые слова, но воспитанием занимается все-таки по большей части семья, а не школа. К тому же с нынешним уровнем пропаганды «традиционных ценностей» несложно представить, что за «нравственность» будут прививать школьникам. Также не озвучено, откуда возьмутся часы на «ценности» (а старшеклассникам уже сейчас не хватает учебных часов на подготовку к ЕГЭ).

Еще новости отечества. В Крыму разрабатывают план особого визового режима для иностранцев, которые будут приезжать на полуостров в санатории. Предполагается, что для лечения и процедур на курорте не понадобится российская виза (а получить ее очень непросто), и проводить в Крыму отпуск иностранцы смогут по 30 дней без всяких виз вообще. Потом можно будет по упрощенной схеме получить «медицинскую» визу. Идея, конечно, хорошая, но как совместить лечение в санатории с крымскими винами – большой вопрос.

Жительница Зеленограда (что под Москвой) обратилась в полицию в недоумении: у нее выманил двести долларов фальшивый Том Хиддлстон. Звезда «Тора» и «Мстителей», бог хитрости Локи, а также один из претендентов на роль Джеймса Бонда якобы предложил девушке встретиться, но перед свиданием попросил перевести ему пару сотен долларов. После чего, естественно, перестал выходить на связь. Дамы, любите и берегите себя и свои финансы. Если Том Хиддлстон захочет – он заберется к вам на балкон с букетом роз и томиком Блока без всяких махинаций.

Забавная история на Невском проспекте. Борис Гребенщиков давал импровизированный бесплатный концерт на главной улице города, после чего стажер патрульно-постовой службы пожал ему руку и спросил: «Что за группа выступала?» Вот видите, как хорошо, новый человек открыл для себя БГ. Гребенщиков ответил, что это был «Аквариум».

Синоптики обещают похолодание к концу недели. Кажется, все будет как всегда: солнечно в будни и хмуро – в выходные.

Друзья, в городе уже действуют многие из мер безопасности, приуроченных к ЧМ по футболу. Особенно они касаются тех, кто живет в городе без регистрации – теперь подавать заявление о факте своего присутствия в Петербурге (как и в других городах ЧМ) нужно в течении трех дней с момента прибытия в город. Штраф – три тыс. рублей, если вы к тому же собственник жилья, но не прописаны там – то все пять. Будьте внимательны, берегите себя и документы. Хорошего дня!