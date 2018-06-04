«Слив» ЕГЭ и борьба с пауком

Понедельник начнем с новостей о предстоящем ЧМ по футболу. Первое ЧП уже случилось – в аэропорту Шереметьево ограбили бывшего футболиста сборной Нигерии и «Арсенала» Нванкво Кану. Он летел в Калининград, где 16 июня сборная Нигерии сыграет с командой Хорватии, и взял порядка 11 тыс. долларов на туристические карманные расходы. В Калининграде он обнаружил пропажу денег и пожаловался в полицию. Варианты были разные: вытащить деньги могли и в аэропорту Лондона, но российские правоохранители вычислили сотрудников московского аэропорта, взявших деньги. Наличные оперативно вернули нигерийцу, сопроводив извинениями.

Прямо сейчас в Тбилиси проходит забастовка: машинисты метро остановили подземку грузинской столицы, будучи недовольными зарплатой. Они требуют вернуть уровень заработка к показателям 2013 года (а это от 1,4 до 1,8 тыс. лари, или около 45 тыс. рублей). Пассажиры пользуются наземным транспортом. Сотрудники метро отмечают, что готовы к переговорам и ни в коем случае не хотят слепого бунта, а только достойной оплаты труда.

В Италии сформировано новое правительство, и там, как и во многих других регионах ЕС, у руля встали евроскептики. Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини объявил, что страна депортирует более полумиллиона нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, для чего даже создадут специальные центры депортации. Сальвини заявил, что зачастую именно Италия принимает основную нагрузку нелегальной миграции, поэтому он будет действовать в интересах граждан – например, бороться с организациями, которые спасают мигрантов в море, пока они еще не пристали к берегу. Российские СМИ нашли фото Сальвини на Красной площади в футболке с Путиным. Он, кроме того, признается в симпатии к политическому курсу Марин Ле Пен.

Добрая история из Великобритании. Студентка Деми Суини проснулась одна в доме и увидела, что по стене ползет огромный паук. Девушка боится пауков, поэтому она написала друзьям и родственникам с просьбой о помощи. Ей предложили заказать доставку еды из ближайшего кафе и попросить курьера справиться с пауком. В службе доставки сказали, что это возможно, но курьер может бояться паука еще больше, чем она сама. Так и оказалось, но парень мужественно поймал паука и спустил его в унитаз. Ну и принес девушке еды.

Тем временем в России. Школьники сдали ЕГЭ по математике, но в СМИ уже много комментариев о том, что в этом году (как и в прошлом) верные варианты каким-то образом «утекли» в сеть еще до экзамена. Таким образом, у школьников была возможность решить их заранее. Друзья, если с вами или вашими детьми случается что-то неординарное на ЕГЭ, или вы узнаете о массовом «сливе» вариантов распространяйте эту информацию. Возможно, тогда конкурс в вузах будет честнее.

В Петербурге сегодня обещают сильный ветер, будьте внимательны! МЧС объявило «оранжевый» уровень опасности погоды. Бодрого дня, друзья!