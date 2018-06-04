  • 5 Июнь 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 23:19 62.0534  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 23:19 72.5718  
Нефть($) 04.06.2018 75.32 1.72
Нефть(p) 04.06.2018 4723.68 +72.07

«Слив» ЕГЭ и борьба с пауком

Автор:

Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини
© Фото: Reuters

Темы дня

Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, уважающий Владимира Путина.

Понедельник начнем с новостей о предстоящем ЧМ по футболу. Первое ЧП уже случилось – в аэропорту Шереметьево ограбили бывшего футболиста сборной Нигерии и «Арсенала» Нванкво Кану. Он летел в Калининград, где 16 июня сборная Нигерии сыграет с командой Хорватии, и взял порядка 11 тыс. долларов на туристические карманные расходы. В Калининграде он обнаружил пропажу денег и пожаловался в полицию. Варианты были разные: вытащить деньги могли и в аэропорту Лондона, но российские правоохранители вычислили сотрудников московского аэропорта, взявших деньги. Наличные оперативно вернули нигерийцу, сопроводив извинениями.

Прямо сейчас в Тбилиси проходит забастовка: машинисты метро остановили подземку грузинской столицы, будучи недовольными зарплатой. Они требуют вернуть уровень заработка к показателям 2013 года (а это от 1,4 до 1,8 тыс. лари, или около 45 тыс. рублей). Пассажиры пользуются наземным транспортом. Сотрудники метро отмечают, что готовы к переговорам и ни в коем случае не хотят слепого бунта, а только достойной оплаты труда.

В Италии сформировано новое правительство, и там, как и во многих других регионах ЕС, у руля встали евроскептики. Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини объявил, что страна депортирует более полумиллиона нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, для чего даже создадут специальные центры депортации. Сальвини заявил, что зачастую именно Италия принимает основную нагрузку нелегальной миграции, поэтому он будет действовать в интересах граждан – например, бороться с организациями, которые спасают мигрантов в море, пока они еще не пристали к берегу. Российские СМИ нашли фото Сальвини на Красной площади в футболке с Путиным. Он, кроме того, признается в симпатии к политическому курсу Марин Ле Пен.

Добрая история из Великобритании. Студентка Деми Суини проснулась одна в доме и увидела, что по стене ползет огромный паук. Девушка боится пауков, поэтому она написала друзьям и родственникам с просьбой о помощи. Ей предложили заказать доставку еды из ближайшего кафе и попросить курьера справиться с пауком. В службе доставки сказали, что это возможно, но курьер может бояться паука еще больше, чем она сама. Так и оказалось, но парень мужественно поймал паука и спустил его в унитаз. Ну и принес девушке еды.

Тем временем в России. Школьники сдали ЕГЭ по математике, но в СМИ уже много комментариев о том, что в этом году (как и в прошлом) верные варианты каким-то образом «утекли» в сеть еще до экзамена. Таким образом, у школьников была возможность решить их заранее. Друзья, если с вами или вашими детьми случается что-то неординарное на ЕГЭ, или вы узнаете о массовом «сливе» вариантов распространяйте эту информацию. Возможно, тогда конкурс в вузах будет честнее.

В Петербурге сегодня обещают сильный ветер, будьте внимательны! МЧС объявило «оранжевый» уровень опасности погоды. Бодрого дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пушкинский день России – 2018: афиша событий в Петербурге

    В среду, 6 июня, исполнится 219 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как отметят праздник в Северной столице.

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram