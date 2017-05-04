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По факту нападения на Навального возбуждено уголовное дело

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© Фото: Евгений Фельдман для проекта "Это Навальный"

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По данным источников, дело по статье «Побои» было возбуждено еще 29 апреля.

По факту нападения с зеленкой на оппозиционного политика Алексея Навального возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и источника в следственных органах.

По их данным, дело по статье 116 УК РФ «Побои» было возбуждено еще 29 апреля, спустя два дня после нападения у офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве.

Прокуратура Москвы изучила материалы и согласилась с законностью возбуждения уголовного дела, сказали собеседники. По словам федерального чиновника, ход дел по всем резонансным нападениям последних дней - в том числе на Навального, активистку «Яблока» Наталью Федорову и блогера Илью Варламова - контролируется «на самом высоком уровне».

После нападения Навальный утратил 80% зрения правым глазом. Оппозиционный политик ранее писал, что намерен подать жалобы на бездействие правоохранительных органов, так как приехавшие на место полицейские отказались изымать записи камер наблюдения.

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