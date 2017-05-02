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Навальный утратил 80% зрения правым глазом после нападения с зеленкой

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© Фото: Евгений Фельдман для проекта "Это Навальный"

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Оппозиционный политик намерен подать жалобы на бездействие правоохранительных органов.

Оппозиционный политик Алексей Навальный утратил 80% зрения правым глазом после нападения с зеленкой, которое произошло в Москве 27 апреля. Об этом он сам сообщил на своем официальном сайте.

"Химический ожог правого глаза средней степени. Врач по-прежнему уверена, что это не могла быть просто зеленка. Там явно смесь зеленки с другой едкой жидкостью. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения. Пока это не является необратимым. Меня активно лечат и есть надежда, что вылечат. Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет и загранпаспорт не дает", - написал он.

Также Навальный рассказал, что намерен подать жалобы на бездействие правоохранительных органов. По его мнению, расследование нападения "совсем не ведется полицией, Следственным комитетом и всеми остальными, кому положено этим заниматься".

При этом виновников случившегося уже нашли добровольцы. "Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден. Фамилия везде, фото. Журналисты по телефону разговаривают. И только полиция ничего не знает", - резюмировал Навальный.

Днем 27 апреля мужчины напали на Алексея Навального у офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве и плеснули ему в лицо зеленкой. Приехавшие на место полицейские отказались изымать записи камер наблюдения. Ранее аналогичное нападение на Навального произошло в Барнауле.

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