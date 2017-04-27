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Навальному повредили правый глаз

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© Фото: twitter.com/navalny

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В оппозиционера вновь плеснули зеленкой.

Неизвестные напали на Алексея Навального у офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве и плеснули ему в лицо зеленкой, сообщает оппозиционер на своей странице в Twitter.

От действий неизвестных больше всего пострадал правый глаз Навального. «Что неприятно, попали так, что у меня теперь весь правый глаз зеленый. И зрачок и роговица», – сообщил оппозиционер.

Фото: twitter.com/navalny
 

Позже, по его словам, в штаб ФБК приехали медики и забрали пострадавшего. Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что приехавшие на место полицейские отказались изымать записи камер наблюдения.

Ранее аналогичное нападение на Навального произошло в Барнауле.

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