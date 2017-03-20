В Барнауле Навального облили зеленкой (ВИДЕО)

В Барнауле оппозиционного блогера Алексея Навального облили зеленкой. «Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма "Маска". Классно. Даже зубы зеленые!», - сообщил он в своем Twitter.

Инцидент произошел перед открытием штаба Навального в Барнауле у входа в помещение. Неизвестные использовали шарики, наполненные зеленкой.

Сотрудники штаба оппозиционера уже подали заявление в полицию по факту причинения вреда здоровью. По их словам, у них есть видео, на котором видны номера автомобиля злоумышленников. Они также были переданы в полицию.

Алексей Навальный намерен баллотироваться на пост президента России в 2018 году. В связи с этим сейчас оппозиционер открывает свои штабы в разных российских городах.

В воскресенье, 26 марта, Навальный планирует организовать митинги за отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в ряде городов России. В Северной столице митинг в случае одобрения Смольным пройдет на Марсовом поле в 13 часов.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Навального (ФБК) опубликовал расследование 2 марта. Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах.