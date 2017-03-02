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У Медведева обнаружили особняки и яхты за рубежом

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© Фото: politnavigator.net

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Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о том, что премьер-министр страны владеет большим количеством квартир и особняков за пределами России.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) опубликовал расследование, в котором говорится о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев владеет большим тайным состоянием.
Сам Навальный назвал это расследование самым большим в истории ФБК.

Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах.

Как утверждают в ФБК, глава правительства также распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.

По версии авторов расследования, все найденное ФБК имущество было куплено премьер-министром «на взятки олигархов и кредиты госбанков».

Кроме 50-минутного фильма, материалы расследования также представлены в текстовом варианте на сайте Фонда.

Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова заявила, что не имеет смысла комментировать "расследование" команды Навального в отношении Дмитрия Медведева, так как оно, по его словам, "носит явный предвыборный характер".

В конце 2015 года ФБК опубликовал фильм о бизнесе родственников Генпрокурора РФ Юрия Чайки.  У его сыновей обнаружили целую бизнес-империю, построенную на госзаказах, подкупе и недвижимости.

Позже Чайка назвал заказчиков скандального фильма-расследования о его семье. По его мнению, расследование ФБК проводилось на средства Уильяма Браудера и стоящие за ним спецслужбы. Также Генпрокурор назвал фильм обманом, цель которого дискредитировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

"Как весомое подтверждение этому следом за вбросом фильма в России на меня и членов моей семьи совершена мощнейшая беспрецедентная, оскорбительная атака в газетах, на телевидении, в интернете сразу в нескольких европейских странах (Германия, Швейцария, Греция и другие)", - заявлял генпрокурор.

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