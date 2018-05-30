Убийство Аркадия Бабченко и домогательства

Середина недели, и главная новость суток – в Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. Бывший военный корреспондент «МК» и «Новой газеты», ветеран Чечни, писатель. Бабченко отличался крайне резкими общественно-политическими взглядами, его высказывания были, скажем так, на грани. В 2014 году он поддерживал «Евромайдан», три месяца провел в центре Киева, освещая гражданские протесты. Какое-то время жил в Израиле, а не так давно осел в Киеве. Вел там передачу на крымско-татарском канале, готовился писать книгу. Бабченко убили, трижды выстрелив в спину у порога его квартиры, когда он возвращался домой из магазина и только открыл дверь. Его жена была в ванне, услышала подозрительные звуки и выбежала в коридор, где увидела мужа в крови. Скорая не довезла журналиста живым до больницы. Соседи отмечают, что в парадной было тихо (вероятно, убийца использовал глушитель).

Украинские власти уже обвинили российскую «тоталитарную машину» в убийстве Бабченко, глава российского МИДа Сергей Лавров парировал, что в Киеве уже не первый раз убивают российских (или пророссийских) граждан и журналистов, а обвинения официального Киева в адрес РФ – «эта мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, – очень печальная».

«Новая газета» пообещала провести собственное расследование убийства, отметив, что журналист занимается сбором информации, и убивать его за это, независимо от его взглядов и национальности, нельзя. Несмотря на то, что убийство Бабченко считают заказным и связанным с профессиональной деятельностью, коллеги отмечают, что в последнее время он не работал ни над каким сложным расследованием, а просто собирался дописать материал для художественной книги.

Новости о домогательствах. Во-первых, адвокат Харви Вайнштейна объявил, что его подзащитный десять лет состоял в сексуальной связи с женщиной, обвинившей его в домогательствах и изнасиловании. И все десять лет все было по полному взаимному согласию. Кроме того, известный актер Морган Фриман, которого также обвинили в домогательствах, потребовал опровержения у CNN.

На этом фоне просто напомним, что в Швеции на днях приняли закон, по которому любой сексуальный контакт незаконен, если не получено полное и очевидное согласие обеих сторон. Дело, может, и благое, но формулировка немного абсурдная – что значит «согласие» в понимании шведских законодателей, неужели письменное заявление и договор с печатью?

Петербург. Сергей Семак назначен новым тренером «Зенита» (многие считают ,что это хороший знак – наконец-то отечественный специалист), и он уже встретился с фанатами сине-бело-голубых на «Петровском».

В городе хорошая погода, отличного вам дня, друзья! Берегите себя.