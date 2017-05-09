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Парад Победы в Петербурге: земля и воздух (ФОТО)

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© Фото: Instagram / @esmira_novruzova

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Более 400 тыс. военнослужащих, 100 боевых машин, а также больше сорока вертолетов, истребителей и транспортных самолетов.

Празднование Дня Победы в центре Петербурга начались с девяти утра - торжественные мероприятия открыли тем, что зажгли огни на Ростральных колоннах. Они горели на протяжении трех часов, до полудня, сегодня их также зажгут с 17 до 23 часов.

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Ровно в десять часов начался большой парад Победы, в нем приняли участие около 400 тыс. военнослужащих и 100 боевых машин Сухопутных войск ЗВО. На Дворцовой площади рота почетного караула пронесла российский флаг и копию Знамени Победы.

Во главе колонны техники петербуржцы и гости Северной столицы увидели легендарный «танк Победы» - Т-34-85, а также современный бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун», танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 Мста, новейшие оперативно-тактические комплексы «Искандер» и зенитно-ракетные комплексы С-300.

В этом году в параде в Петербурге впервые с 1945 года поучаствовала авиация. Зрители увели вертолеты Ми-8, Ми-26, истребители Су-27, Су-34 – всего больше сорока вертолетов, истребителей и транспортных самолетов. При этом в Москве воздушный парад был отменен из-за снегопада. Выставка военной техники, интерактивные площадки и полевые кухни будут работать на Дворцовой весь день 9 мая.

Изначально планировалось, что торжество начнется на час раньше, в девять утра, с парада кораблей. Они уже прибыли в Северную столицу из Балтийска, однако за два дня до 9 мая покинули акваторию Невы. Минобороны до сих пор не прокомментировало ситуацию.

Отзыв кораблей мог быть связан с тем, что к берегам Калининграда подошел американский эсминец «Карни» с крылатыми ракетами. По данным «Фонтанки.ру», Смольный потратил на морскую часть парада, которая не состоялась, около 4 млн рублей.
Фото: Instagram / @ekaterina_mozharova, @karina_razum, @valentinakuharchuk, @ivansan35, @lvmz_m, @belova_aleksabdra, @siberian42rus
 
Фото: Instagram / @oly_maks, @kastanta, @olgashantseva, @suri_mess, @isekeresh, @lvovskaya_a

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