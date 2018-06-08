Кубок Стэнли для Овечкина и билеты на футбол

Пятница, друзья! Правда, немного ненастоящая, потому что завтра еще один рабочий день. Главная новость утра – спортивная, и она не имеет никакого отношения к ЧМ-2018. Сегодня ночью (по российскому времени) именитый российский хоккеист, капитан «Вашингтона» (клуб НХЛ) Александр Овечкин помог своей команде выиграть Кубок Стэнли – главный трофей хоккейной вселенной.

Команда Овечкина одержала победу в пятом матче финальной серии плей-офф, будучи в гостях у «Вегаса». «Вашингтон» забрал кубок впервые в своей истории, Овечкин установил несколько личных рекордов (в том числе став первым русским капитанов клуба НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли) и пока не может развернуто комментировать ситуацию: нападающий просто сказал журналистам, что сейчас он – самый счастливый человек на свете. За «Вашингтон» особенно болели в России не только из-за капитана, но и из-за Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова, играющих в основном составе. Клуб много лет с большим трудом шел к этой победе, мы поздравляем всех, кто сопереживал!

Чтобы жизнь медом не казалась: сборная России по футболу стала худшей в рейтинге FIFA из всех участников грядущего ЧМ. В рейтинге Международной федерации футбола россияне опустились на рекордно низкое 70 место. Тут хочется пошутить, что можно попросить того же Овечкина с Кузнецовым по-быстрому вписаться в футбольную сборную, но это уже даже не кажется шуткой.

Ну и еще немного о футболе. Если вдруг вы спохватились, что не купили билеты на ЧМ, а попасть на стадион хочется – не спешите бежать к спекулянтам. FIFA объявила о старте продаж еще 100 тыс. билетов на все матчи всех категорий – в том числе самой бюджетной четвертой, которая предназначена только для российских болельщиков. Продажи билетов стартуют сегодня в 23:00 на специальном сайте, не пропустите.

В правительстве готовятся утвердить концепцию пенсионной реформы. Как сообщает РБК, в скором времени пенсионный возраст для россиян поднимут до 65 лет у мужчин и до 63 – для женщин. Сейчас лишь чуть более половины мужского населения России доживает до 65. Держитесь, в общем.

Сенат Канады проголосовал за легализацию марихуаны. Реализация закона может начаться уже в конце этого года.

В Петербурге сегодня обещают дождь, ветер и температуру не выше +15. И так до конца недели. Надеемся, лето еще вернется! Хорошего вам дня, друзья!