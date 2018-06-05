Полуголый Путин и ЕГЭ по химии

Вторник начнем с главного: Владимир Путин рассказал журналистам (правда, не нашим), зачем официальный сайт Кремля периодически выкладывает фотографии президента с голым торсом (ну вы помните эти хиты: Путин на рыбалке, Путин на коне, Путин плавает). В интервью австрийской телерадиокомпании ORF, отвечая на вопрос журналиста Армина Вольфа о причинах популяризации полуголых фото, Путин сказал: «Вы сказали «в полуголом». Слава богу, не «в голом». Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами».

О правах женщин. В Саудовской Аравии женщинам начали выдавать водительские права, ура! Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии выдало соответствующие удостоверения первым десяти дамам за рулем. СМИ отмечают, что у них уже есть права других стран: Ливана, Канады, Великобритании. Полностью запрет на вождение авто женщинами на саудовских дорогах снимут 24 июня. Что характерно, в апреле саудовские силовики арестовали 10 активисток, которые выступали за право женщин получать водительские права.

С 15 июня по 15 июня (то есть на период ЧМ по футболу, как вы понимаете) в Екатеринбурге сотни людей останутся без газа и горячей воды. Конечно, это ради безопасности футбольного праздника. Такое решение приняли управляющие компании 12 (по другим источникам, 14) домов жилого комплекса, который отапливается, получает горячую воду и возможность готовить дома еду только благодаря газу. Ростехнадзор направил в управляющую компанию соответствующее письмо: отключение газа связано с высоким его давлением. От екатеринбургского стадиона, где будут проходить матчи ЧМ, жилой комплекс находится далеко.

Накануне российские школьники написали ЕГЭ по химии и истории, и в сети уже более чем достаточно комментариев о том, что перед экзаменом (точно так же, как перед математикой), был «слив» верных вариантов. Рособрнадзор отчитался в благополучном завершении экзамена без ЧП, и официальная информация идет резко вразрез с историями участников. Варианты 2018 года можно было скачать и решить заранее, что во многих случаях и сделали выпускники. Всего химию сдавали порядка 94 тыс. человек (14% от всего основного потока ЕГЭ). Варианты проходившего в один день с химией и более популярного экзамена по истории, к слову, в сеть не ушли.

В Петербурге похолодало: обещают десять градусов, дождь, сильный ветер. Ну вот, наконец-то настоящее петербургское лето! Заматывайтесь в шарфы плотнее, берегите себя.

Важная новость для коренных горожан. Для экспозиции нового Музея блокады городской комитет по культуре собирает семейные реликвии, связанные с историей блокадного Ленинграда: рукописи, письма, предметы быта, книги, фотографии, дневники. Вся информация есть на сайте, и это отличная возможность сделать историю своей семьи частью истории города. Хорошего дня, друзья!