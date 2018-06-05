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Путин рассказал о фотографиях с голым торсом и международной политике

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© Фото: Пресс-служба Кремля

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Глава государства в интервью австрийскому телеканалу ORF ответил на самые острые вопросы про Украину, Евросоюз, Навального и Пригожина.

Президент России Владимир Путин в преддверии визита в Австрию ответил на вопросы ведущего телерадиокомпании ORF Армина Вольфа, сообщает пресс-служба Кремля. Диалог получился интересным и очень напряженным.

В частности, российский лидер обозначил свою позицию по Крыму, Украине, Сирии и Евросоюзу. Не обошлось и без вопросов об оппозиционере Алексее Навальном и рестораторе Евгение Пригожине.

О желании развалить Евросоюз

 

Евросоюз – наш крупнейший торгово-экономический партнер. И чем больше проблем внутри ЕС, тем больше рисков и неопределенностей для нас самих. Уже о многом говорит то, что у нас торговый оборот со странами ЕС сейчас почти 250 миллиардов.

Он упал в два раза, был 400 с лишним миллиардов. Так нам зачем дальнейшее падение? Нам зачем раскачивать Евросоюз, чтобы нести какие‑то дополнительные убытки, издержки либо недополучать возможную выгоду от сотрудничества с Евросоюзом?

Сорок процентов наших золотовалютных резервов хранятся в евро. Нам зачем раскачивать это все, в том числе и единую европейскую валюту как производную от раскачки самого Евросоюза? Я хочу, чтобы и в Австрии, и в других странах Евросоюза выбросили эту мысль из головы.

Про Пригожина и фабрику троллей

 

Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие‑то хакерские возможности, имея какую‑то частную фирму в этой сфере – я даже не знаю, чем он занимается, – с этих позиций может повлиять на выборы в США или в какой‑то европейской стране?

Как же низко пало все, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединенного Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой‑то из европейских стран либо в Соединенных Штатах! Это не смешно?

Про личные встречи с Трампом

 

На мой взгляд, они, эти личные встречи, в значительной степени зависят от внутриполитических раскладов самих Соединенных Штатов. Сейчас уже предвыборная кампания в Конгресс начинается, потом не за горами президентские выборы, продолжаются нападки на президента США по разным направлениям. Мне думается, что прежде всего в этом дело. 

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О возможной ядерной войне между Северной Кореей и США

 

Мне представляется, что эта дорога – дорога к денуклеаризации Северной Кореи – должна быть все‑таки дорогой с двусторонним движением.

Если лидер КНДР все‑таки подтверждает свои намерения практическими делами, например, отказывается от новых испытаний баллистических ракет, от новых ядерных испытаний, то и другая сторона должна какие‑то делать встречные осязаемые, понятные шаги.

В этой связи я считаю контрпродуктивным продолжение военной активности, военных маневров и всего, что с этим связано. Очень рассчитываю на то, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе. 

О сбитом малазийском Boeing MH17

 

Российских экспертов не допускают к расследованию, наши аргументы в расчет не принимаются, нас никто в этой комиссии слушать не хочет. Наоборот, украинская сторона, которая является заинтересованной в результатах этого расследования, допущена к этому расследованию.

А она несет как минимум ответственность за то, что в нарушение международных правил ИКАО не запретила пролет гражданских воздушных судов в зоне конфликта. Мы до сих пор не можем получить ответа на некоторые вопросы, связанные с деятельностью боевой авиации Украины в этом регионе, в этом месте и в это время. Т

рагедия, о которой мы говорим, ужасная, и бесконечно жаль людей, которые погибли, и семьи погибших, но это расследование должно быть объективным и всесторонним.

Об аннексии Крыма

 

Если вы говорите об аннексии, то разве проведение референдума народом, который проживает на этой территории, можно назвать аннексией? Тогда аннексией надо назвать и самоопределение Косово. Почему же Вы не называете аннексией самоопределение Косово после вторжения туда войск НАТО? Вы же так не говорите. Вы говорите о праве косоваров на самоопределение.

Косовары это сделали только решением парламента, а крымчане сделали это на референдуме, на который пришло свыше 90% людей, проживающих в Крыму, и проголосовали за независимость, а затем за присоединение к России, примерно столько же – около 90%. Разве это не демократия? А что это тогда? И что тогда демократия? 

О применении химического оружия в Сирии

 

Мы нашли детей, их родителей, которых поливали водой и которые говорили, что не понимали, что происходит. Мы их привезли в Гаагу, чтобы показать. Никто их не хочет слушать. А после этого Вы мне говорите: все признают применение химического оружия. Не все.

Мы считаем, что это фейковые новости, которые использовались как предлог для нанесения ударов, а нанесение ударов нарушает международное право. Это агрессия в отношении суверенного государства. Кто разрешил наносить удар по территории суверенного государства? Совет Безопасности ООН? Нет. Значит, что это такое? Агрессия. 

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О стабильности в экономике

 

Начиная с 2012 года Россия прошла через ряд очень сложных вызовов в экономике. И связано это не только с так называемыми санкциями и ограничениями. Это связано прежде всего с серьезным падением цен на наши традиционные экспортные товары – в два раза. В этой связи это повлияло на доходы бюджета, а значит, в конечном итоге на доходы граждан.

Но мы сделали главное, и сейчас только на Петербургском международном экономическом форуме наши коллеги, в том числе и руководство МВФ, это отметили, – мы сделали главное: мы сохранили и укрепили макроэкономическую стабильность в стране. 

О Навальном

 

Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвертом издании. Вам нравятся такие фигуранты, якобы политические деятели?

Нам, России, нужны люди с позитивной повесткой дня, которые знают, а не просто обозначают проблемы, которых у нас достаточно, так же как и у вас, в Австрии, так же, как и в любой другой стране.

Можно выхватить эту проблему и начать ее раскручивать или позиционировать себя на предполагаемых решениях этого вопроса. Но если нет ни одного позитивного начала и предложений, как решать ту или другую проблему, как решать тот или другой вопрос, тогда люди на это не очень и реагируют.

Поверьте мне, избиратель в России уже достаточно зрелый, он смотрит не только на привлекательные лозунги, но и на предлагаемые способы решения проблем. А если ничего не предлагается, то тогда эти люди неинтересны. 

О «полуголых» фотографиях на рыбалке/охоте

 

Вы сказали «в полуголом». Слава богу, не «в голом». Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу.

О будущем президентском сроке

 

Мой президентский срок только что начался, я только в начале пути, давайте не будем забегать вперед. Я никогда не нарушал Конституции своей страны и не собираюсь этого делать. Многое будет зависеть от того, как мы будем работать – когда я говорю «мы», имею в виду себя и свою команду, – каких результатов мы добьемся.

Но вы правы, действительно, я уже занимаюсь административной, государственной работой достаточно долго, я для себя сам должен буду решить, что я буду делать, после того как у меня закончится мой текущий президентский срок.

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