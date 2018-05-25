Путин: Малазийский «Боинг» над Донбассом сбила не российская ракета

Президент России Владимир Путин опроверг обвинения международной следственной группы, которая пришла к выводу, что Москва виновата в крушении малазийского Boeing MH17.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства подчеркнул, что Россию не допустили к международному расследованию, в связи с чем у Кремля нет оснований доверять приведенным аргументами.

По словам Путина, трагедия во многом случилась из-за действий Украины, которая не закрыла небо для полетов над территорией, где шли боевые действия. «Об этом почему-то никто не вспоминает», – намекнул президент.

Ранее Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению малайзийского «Боинга». Руководство двух стран намерено привлечь Россию к ответственности. По версии следователей, комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

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Специалисты уверены, что машина выехала из Курска 23 июня 2014 года, затем была доставлена в город Миллерово Ростовской области, а оттуда – на восток Украины. Подозреваемыми в причастности к крушению самолета сейчас являются около сотни человек, их имена не сообщаются.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории Донецкой области. На его борту находились 298 человек, большая часть из которых была гражданами Нидерландов. Все пассажиры и экипаж самолета погибли при крушении.

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